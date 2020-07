Ámbito Mundial

Argentina

S&P baja nota a bonos tras incumplimiento

La calificadora de riesgo S&P bajó ayer la nota de siete bonos en dólares de Argentina, luego de que el país no pagará en los últimos días vencimientos de intereses de esos títulos. La decisión de S&P de bajar a “D” (default, cese de pagos) la calificación de esos papeles se da mientras Argentina negocia con acreedores privados la reestructuración de bonos de ley extranjera por 66.238 millones de dólares. La agencia recordó que Argentina no pagó 582 millones de dólares de intereses de tres bonos en moneda extranjera bajo ley extranjera, cuyas fechas originales de pago eran a fines de junio. Los bonos implicados vencieron días atrás y esos títulos ingresaron en la oferta de canje que Argentina lanzó en abril pasado. EFE



Hong Kong

Realizan detenciones ante la nueva ley

La policía de Hong Kong detuvo ayer a 370 personas durante protestas, y a una decena se les aplicó la nueva ley de seguridad, apenas 24 horas después de ser promulgada por Pekín. Miles salieron a las calles a pesar de las advertencias del régimen, el día en que Hong Kong cumplía 23 años de su devolución a China. El presidente chino, Xi Jinping, rubricó el martes una nueva ley de seguridad en la ex colonia británica, una medida histórica denunciada por muchos gobiernos occidentales como un agresión sin precedentes contra las libertades y la autonomía de la ciudad. La policía antidisturbios usó gas pimienta y cañones de agua, y realizó detenciones, en una protesta de ayer en el centro de la metrópolis financiera. AFP



Cisjordania

Hay varios pedidos en contra de la anexión

Desde manifestantes palestinos hasta el primer ministro británico, los llamados se multiplicaban ayer para exhortar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a abandonar su proyecto de anexión en Cisjordania que movería las “fronteras” de Israel, con el riesgo de un nuevo conflicto. Israel anexionó Jerusalén Este en 1967 y los Altos del Golán en 1981 y ahora podría escribir una nueva página de su historia decretando que una parte de la Cisjordania ocupada pase a ser “israelí”. Según el acuerdo entre Netanyahu y su ex rival electoral Benny Gantz, el gobierno de unión busca pronunciarse sobre el plan estadounidense para Oriente Medio, que prevé la anexión de colonias y del valle del Jordán en Cisjordania. AFP