Ámbito Mundial

Pandemia

No existirá el riesgo cero de contagio

Después de lo vivido en los cuatro meses transcurridos desde que el nuevo coronavirus apareció fuera de China, si algo está claro es que el riesgo cero de infectarse no existirá y que para reanudar una vida tendremos que aceptarlo. Entrevistada por EFE, en estos términos se pronuncia la doctora Sylvie Briand, responsable de la gestión de riesgos infecciosos en la Organización Mundial de la Salud, cuando explica que sólo entendiendo los modos de transmisión se podrá minimizar el riesgo. Las comparaciones con la gripe no han cesado, a lo que Briand responde que la gran diferencia es que para la gripe existen antivirales y vacunas, mientras que para el Covid-19 no. EFE



Perú

Niños salen a la calle tras 9 semanas

Tras nueve semanas de encierro en sus casas, los niños y adolescentes peruanos pudieron salir a dar breves paseos este lunes como una medida para aligerar el confinamiento destinado a frenar los contagios del coronavirus. El objetivo de esta decisión, según explicó el Ministerio de Salud, es reducir la sensación de encierro de los menores de 14 años durante la emergencia sanitaria en vigor desde el 16 de marzo. La circulación se limita por ahora a un paseo diario de 30 minutos de duración en una distancia no superior de 500 metros del hogar, acompañado por un adulto. Además, durante el paseo deben usar mascarillas y mantener una distancia no menor de dos metros con otras personas. AFP



España

Sigue cayendo el número de muertos

Las muertes por coronavirus prosiguieron este lunes su caída en España, con 59 en las últimas 24 horas, la cifra más baja en más de dos meses, mientras que los nuevos contagios siguieron la misma tendencia con 285 diarios, informó el Ministerio de Sanidad. El domingo se habían registrado 87 fallecidos y 421 casos nuevos confirmados. Con estas cifras, el total de muertes por la pandemia en España asciende a 27.709 y los contagios confirmados a 231.606. Madrid fue la región con más fallecidos diarios (16), mientras que Cataluña fue la que registró más contagios, con 85. La evolución es "realmente buena" y constató el portavoz de Sanidad para la pandemia, el epidemiólogo Fernando Simón. EFE