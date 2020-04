Ámbito Mundial

Ecuador

Retiran unos 700 cadáveres de casas

El Gobierno de Ecuador informó ayer que logró retirar al menos 700 cuerpos de personas que fallecieron en las últimas semanas en sus casas en Guayaquil, epicentro del coronavirus en el país y donde los sistemas hospitalario y funerario se desbordaron. “La cantidad que nosotros recogimos, con la fuerza de tarea en viviendas, superó los 700 fallecidos”, dijo Jorge Wated, quien lidera un equipo creado por el Ejecutivo ante el caos desatado en Guayaquil por el Covid-19, que ralentizó el traslado de cuerpos.Wated no precisó las causas de esas muertes ocurridas en la emergencia sanitaria, que en Ecuador deja 7.500 casos, incluidos 333 fallecidos, desde que se identificó el virus el 29 de febrero. AFP



Chile

Superan 7.200 casos y faltarían respiradores

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó ayer que en las últimas 24 horas se registraron 286 nuevos casos de Covid-19, lo que eleva la cifra total a 7.213, y reconoció las dificultades para comprar respiradores mecánicos dada la “guerra mundial” por estos artículos. “Nuestro plan es llegar a 3.315 ventiladores mecánicos. No es fácil. Hay en el mundo una verdadera guerra por ventiladores mecánicos”, dijo el mandatario. En Chile hay actualmente 387 personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos, 318 de las cuales necesitan respiración artificial y 78 están en estado “crítico”, aunque el gobernante aseguró que aún hay disponibles 553 ventiladores mecánicos “para donde se requieran”. EFE



Reino Unido

Johnson recibe alta ante 10.000 muertes

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, salió ayer del hospital tras ser tratado por Covid-19, pero seguirá convaleciente en casa, mientras el país ya registra 10.612 muertes por el coronavirus. En un vídeo difundido en Twitter tras recibir el alta, Johnson agradeció a los profesionales del Servicio Nacional de Salud (NHS) que le hayan “salvado la vida” e instó a los ciudadanos a quedarse en sus domicilios para evitar la propagación del virus y proteger la Sanidad pública. Paradójicamente, Johnson, que reconoce que estuvo cerca de morir, fue criticado por su lentitud inicial para aplicar restricciones en pro de una hipotética inmunización colectiva por contagio, una teoría que no fue parte de su política oficial. EFE