Ámbito Mundial

Brasil

Más de mil presos se fugan de cárceles

Al menos 1.350 presos se fugaron ayer de tres cárceles del estado brasileño de São Paulo, el más poblado del país, después de una serie de motines motivados por las restricciones de visitas y salidas temporales por el combate del coronavirus, informaron las autoridades.

La Policía Militarizada (PM) de São Paulo indicó que al menos 400 detenidos se fugaron de Mongaguá, en el litoral del estado; otros 926, que en su mayoría estaban en el régimen semiabierto, en Mirandópolis, interior del estado, y otros treinta de Taubaté, en la región conocida como Vale do Paraíba. De acuerdo con la información, en esos y otros centros carcelarios se presentan motines con un número todavía no informado de rehenes. EFE



Francia

Una millonaria multa es impuesta a Apple

La Autoridad de la Competencia de Francia impuso ayer una multa récord de 1.101.969.952 euros a la multinacional estadounidense Apple por poner en marcha un sistema en la distribución de sus productos que impedía, entre otras cosas, ofertas y precios diferenciados. En un comunicado, la presidenta de la Autoridad de la Competencia, Isabelle de Silva, subrayó que no solo es “la sanción más elevada” que dictó jamás, sino también la más importante contra una empresa, y eso por “la dimensión extraordinaria” del caso. De Silva explicó que Apple abusó de la “dependencia económica” que tenían los distribuidores llamados “premium” y eso es “particularmente grave”. EFE



Economía

La crisis iría hasta agosto, según Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, instó ayer a evitar las reuniones de más de diez personas para frenar la propagación del coronavirus, y dijo que la lucha contra la pandemia podría durar hasta julio o agosto en el país.

El mandatario pidió a los estadounidenses limitar los encuentros sociales, cuando las zonas céntricas de Nueva York y la capital Washington estaban en gran parte desiertos. “Mi gobierno recomienda que todos los estadounidenses, incluidos los más jóvenes y saludables eviten reunirse en grupos de más de 10 personas”, dijo.

Agregó que la pandemia, que deja miles de muertos y alteró la vida cotidiana de buena parte del planeta, podría terminar recién en julio o agosto en EEUU. AFP