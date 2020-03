Ámbito Mundial

Colombia

Duque y Uribe, en escándalo político

El presidente colombiano, Iván Duque, y su mentor el ex presidente Álvaro Uribe están en el centro de un escándalo político tras revelarse unas conversaciones del ganadero José Guillermo Hernández, asesinado en Brasil, que los involucra en la supuesta compra de votos en la campaña electoral de 2018. El periodista Gonzalo Guillén aseguró en el portal La Nueva Prensa que una investigación de la Fiscalía colombiana iniciada para esclarecer un asesinato en Barranquilla (norte) atribuido a Hernández, captó conversaciones en las que dice “ser el eje de una operación de compra de votos en la Costa Norte para el hoy presidente, Iván Duque, por orden del ex presidente y senador Álvaro Uribe”. EFE



México

Enfrentamiento deja nueve muertos

Un cruento enfrentamiento armado entre agentes del estado mexicano de Jalisco y un grupo delictivo dejó nueve muertos en una casa de Tlaquepaque, donde seis de los fallecidos aparentemente se encontraban secuestrados dentro del inmueble, informó la Fiscalía estatal. La refriega ocurrió en una zona residencial al oriente de la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco, cuando agentes investigadores desplegaron un operativo alrededor de un domicilio en el que creían que había personas secuestradas. Según el fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, los presuntos plagiadores habrían disparado contra los agentes y las personas que estaban secuestradas, al verse acorralados. AFP



OEA

Almagro logra apoyo para su reelección

Veintisiete ex jefes de Estado y de Gobierno de España y Latinoamérica expresaron su apoyo a la reelección para el 20 de marzo del actual secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. En un comunicado divulgado por la llamada Iniciativa Democrática de España y las Américas, los ex líderes elogiaron los esfuerzos de Almagro en denunciar a “aquellos estados miembros en los que han venido ocurriendo serios quebrantos al orden constitucional y violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos”. El ex canciller uruguayo defiende un estilo directo y describe al presidente venezolano Nicolás Maduro como un “dictador con todas las de la ley”. AFP