Ámbito Mundial

Uruguay

Lacalle se alejará de Venezuela y Cuba

El gobierno del presidente electo Luis Lacalle Pou, se instalará el domingo dejando en claro que Uruguay se distanciará de Venezuela, Cuba y Nicaragua por considerar que no son "democracias plenas". Ninguno de los mandatarios de esos países fue convidado a la ceremonia de investidura de Lacalle Pou tras 15 años, en los que Uruguay fue gobernado por los presidentes izquierdistas. "Decidimos no invitar a los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua", confirmó Lacalle Pou en una entrevista con CNN difundida el domingo. La decisión es "un posicionamiento (...) sobre todo con respecto a Venezuela y su régimen, un régimen violador de los derechos humanos", agregó el líder de 46 años. AFP



Vaticano

Papa pide compartir y no acumular

El papa Francisco invitó a los fieles a compartir y no acumular riqueza, entre otros consejos incluidos en su mensaje para la Cuaresma 2020 y que fue presentado ayer. El Papa rememora "las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida tanto del no nacido como del anciano..., de la distribución injusta de los bienes de la tierra... y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría". Y ante ello, subraya que hoy sigue siendo importante recordar "a los hombres y mujeres de buena voluntad, que deben compartir sus bienes con los más necesitados mediante la limosna, como forma de participación personal en la construcción de un mundo más justo". EFE



Brasil

Aumentan asesinatos tras rebelión policial





El estado brasileño de Ceará registró 147 muertes violentas en cinco días, en medio del motín de la policía militar en protesta por mejoras salariales. Los homicidios se produjeron entre las 0.00 del miércoles y las 23.59 del domingo, en plena época de Carnaval. El número de casos prácticamente quintuplica el promedio de seis por día registrado desde inicios de año en ese Estado brasileño. El motín de la Policía Militar (PM), un cuerpo de mantenimiento del orden que depende de la autoridad de cada estado, estalló el martes pasado por la noche. Un grupo de agentes ocupó cuarteles, atacó varias patrullas y se declaró en huelga, tras dos meses de infructuosas negociaciones por aumentos salariales. AFP