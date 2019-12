Ámbito Mundial

Gigante tecnológico

Evalúan acción contra Facebook por apps

Las autoridades estadounidenses evalúan actuar contra Facebook por la forma en que sus distintas aplicaciones interactúan, al considerar que la red social podría violar normas antimonopolio, informó ayer The Wall Street Journal (WSJ).Según el diario, la Comisión Federal de Comercio estudia enviar un requerimiento a la empresa para que abandone esas prácticas, que perjudicaría a sus rivales. Además de su popular red social, Facebook es propietario de populares aplicaciones como WhatsApp, Instagram y Messenger y recientemente anunció planes para facilitar los mensajes entre las distintas plataformas. Según el WSJ, la firma teme que el Gobierno tome medidas en su contra por la “interoperabilidad” de esas aplicaciones. EFE



Enfrentamiento

Greta Thunberg debe relajarse e ir al cine

Donald Trump, el presidente de EEUU, criticó ayer el nombramiento de Greta Thunberg como personalidad del año 2019 por la revista Time y sostuvo que la joven activista ambiental sueca debería “relajarse” e ir al cine. “Tan ridículo. ¡Greta debe trabajar en su problema de control de ira, y luego ir a ver una buena película con un amigo!, ¡Relájate, Greta, relajate!”, tuiteó. Rápidamente, la adolescente ironizó sobre la declaración actualizando su biografía de Twitter: “Una adolescente trabajando en su problema de control de ira. Actualmente relajándose y mirando una buena película con un amigo”. Thunberg, de 16 años, se convirtió el miércoles último en la más joven “personalidad del año” de la revista Time. AFP



Unión Europea

Debate sobre energía nuclear sacude cumbre

El eventual recurso a la energía nuclear como un método para reducir las emisiones de dióxido de carbono dividió ayer a los líderes de la Unión Europea (UE), en una cumbre que busca confirmar su ambicioso objetivo para limitar el cambio climático. “La energía nuclear es una energía limpia, sin emisiones. No entiendo por qué hay países que tienen problemas con ello”, aseguró el primer ministro checo, Andrej Babis, para quien, sin ésta, es “imposible” la transición energética en su país. Las discusiones en la cumbre son tensas. La República Checa y otros países del Este no quieren ceder y quieren más claridad sobre cómo la UE les ayudará en esa transición antes de dar su visto bueno para lograr el “carbono cero” para l 2050. AFP