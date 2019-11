Ámbito Mundial

Guerra comercial

Habría un acuerdo entre China y EEUU

EEUU y China lanzaron ayer mensajes sobre un potencial acuerdo para que termine la pelea comercial que desde el año pasado enfrenta a ambas potencias y tiene en jaque a la economía mundial.

Poco antes, Xi manifestó querer un acuerdo pero también afirmó que no tiene “miedo” a una guerra de aranceles. “Si es necesario responderemos, pero estuvimos trabajando activamente para tratar de no tener una guerra comercial”, afirmó el mandatario asiático en Pekín. AFP



Brasil

Con Lula libre, el PT celebra su congreso

El Partido de los Trabajadores (PT) inició ayer en San Pablo su 7º Congreso en presencia de su líder histórico, el recientemente liberado ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para debatir su respuesta a la ola conservadora que llevó al poder en Brasil al ultraderechista Jair Bolsonaro.

La reunión del partido cofundado por Lula en 1980 irá hasta mañana, cuando los delegados elegirán a la nueva dirección del PT, hoy presidida por la diputada Gleisi Hoffmann, que busca la reelección. Tras vencer cuatro elecciones presidenciales (2002, 2006, 2010, 2014), el PT entró en desgaste con el de la presidenta Dilma Rousseff en 2016 y la investigación anticorrupción Lava Jato, que condenó a Lula a la cárcel. AFP



Chile

Saqueos no cesan, tras estallido social

A cinco semanas del inicio del estallido social, los incendios, saqueos y manifestaciones no ceden en varias ciudades de Chile, donde ninguna medida ni acuerdo político logra aplacar la violencia.

Si bien las protestas callejeras no son masivas, los focos de violencia se mantienen en el centro de Santiago y barrios periféricos, como Puente Alto, Quilicura o Maipú, donde sus habitantes vivieron otra noche de horror el jueves último, con ataques simultáneos al comercio, cuarteles de la policía y gasolineras.El recrudecimiento de la violencia, que disminuyó tras el acuerdo por una nueva Constitución que logró el Congreso hace una semana, llevó ayer al gobierno a volver a pedir calma. AFP