Ámbito Mundial

Naciones Unidas

Vuelven a pedir fin del embargo a Cuba

La Asamblea General de la ONU pidió ayer una vez más el fin del embargo estadounidense contra Cuba, aprobando una resolución apoyada por 187 de los 193 Estados miembros y con los votos en contra de EEUU, Israel y Brasil, que por primera vez muestra su apoyo a los estadounidenses en esta votación. Además, Colombia y Ucrania mostraron su abstención y Moldavia optó por no ejercer su derecho a voto sobre la resolución, que pide el fin del embargo económico, comercial y financiero sobre la isla. El pasado año, solo EEUU e Israel se mostraron en contra, mientras Moldavia y Ucrania, que este año se abstuvo, optaron por no votar. Y este año, por primera vez, Brasil se pronunció a favor del bloqueo. EFE



Estados Unidos

Revelan prácticas desleal de Facebook

Documentos filtrados de una demanda contra Facebook muestran cómo el gigante tecnológico usó los datos de usuarios como una herramienta para negociar y manipular competidores, reportaron medios de prensa. Unas 7.000 páginas de documentos revelan cómo la dirección de Facebook usó la información personal de usuarios para recompensar a socios dándoles datos preferenciales a la vez que evitó compartir el mismo tipo de información con rivales, según los reportes. “Los documentos revelan cómo Mark Zuckerberg y su equipo administrativo hallaron formas de usar los datos de los usuarios, incluida la información personal sobre amigos, relaciones y fotos, para presionar a sus socios”, dijo el periodista Duncan Campbell. AFP



EEUU

USD 2.000.000 de multa a Trump

Una jueza de la Corte Suprema de Nueva York ordenó ayer al presidente Donald Trump pagar dos millones de dólares por el mal uso de su fundación, que clausura, resolviendo una demanda por utilizar dicha institución caritativa para promover sus intereses políticos y económicos. La jueza Saliann Scarpulla también acordó cerrar así la Fundación Trump y distribuir alrededor de 1,7 millones en fondos restantes a otros grupos sin ánimo de lucro. El 23 de noviembre, Scarpulla ya había rechazado desestimar un caso iniciado en junio contra Trump, 3 de sus hijos y la fundación a su nombre después de que la defensa argumentase que no se puede demandar a un mandatario en funciones en una corte estatal. EFE