Ámbito Mundial

Brasil

Recorte de tasas por debilidad económica

El Banco Central de Brasil (BCB) recortará hoy nuevamente su tasa básica, de 5,5% a un nuevo mínimo histórico de 5%, para tratar de impulsar una economía que tarda en despegar pese al avance de las reformas promercado, según las expectativas de la mayoría de los analistas. Los expertos apuestan igualmente por un nuevo recorte de la tasa Selic, a 4%, en la próxima y última reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) del BCB en 2019, el 11 de diciembre. La institución realizó 12 recortes sucesivos de la Selic entre octubre de 2016 y marzo de 2018, llevándola de 14,25% a 6,5%, y la mantuvo en ese nivel hasta julio de este año, cuando la rebajó a 6%. Pero la descompresión de la tasas no dinamizó hasta ahora la mayor economía. AFP



EEUU

WhatsApp demanda a Israel por espionaje

WhatsApp, la aplicación de mensajería propiedad de Facebook, anunció ayer que demandó al NSO group, una empresa israelí especializada en software de espionaje, a quien acusa de estar detrás de un ataque informático que ayudó a espiar a activistas y periodistas. El servicio de mensajería anunció en mayo el descubrimiento de un software malicioso de espionaje que se infiltraba en los smartphones a través de una vulnerabilidad de la aplicación. “Tras meses de investigación, podemos decir quién estuvo detrás de este ataque”, dijo Will Cathcart, jefe de WhatsApp, en una columna en el diario The Washington Post. WhatsApp acusa a NSO de apuntar a 100 defensores de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil. AFP



Perú

Tribunal confirma cierre del Congreso

El Tribunal Constitucional de Perú aceptó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso, pero rechazó una medida cautelar para que el Legislativo vuelva a ejercer sus funciones, con lo que dio por consumado el cierre del Parlamento. La aceptación a trámite de la revisión de la medida anunciada por Vizcarra el 30 de setiembre fue tomada ayer por los 7 miembros del TC, mientras que la medida cautelar para suspenderla fue declarada improcedente por 5 votos contra 2. Esta votación, que se hizo en respuesta a solicitudes de la Comisión Permanente del Congreso, implica que las elecciones legislativas previstas para el 26 de enero se mantendrán. EFE