Ámbito Mundial

Brasil

El Supremo definiría hoy la suerte de Lula

La Corte Suprema de Brasil empezó a deliberar ayer si es constitucional que un condenado en segunda instancia empiece a cumplir su pena de prisión, antes de agotar todos sus recursos legales. Un fallo favorable a alterar la jurisprudencia actual podría conllevar a la libertad de numerosos presos, incluido el ex presidente Lula da Silva, que cumple una pena de 8 años y 10 meses por corrupción. Se espera que los once magistrados concluyan sus votos hoy, en un veredicto seguido con mucha atención. Lula es uno de los presos más célebres de la operación Lava Jato, que puso tras las rejas a prominentes políticos, empresarios y ex ejecutivos de Petrobras, al develar un megaesquema de desvío de fondos. AFP



Gran Bretaña

Hallan un camión con 39 cadáveres

La policía británica encontró ayer un camión con 39 cadáveres en un polígono industrial en el este de Inglaterra, a donde se cree que llegó procedente de Bélgica. El conductor del vehículo, un norirlandés de 25 años al que medios locales identificaron como Mo Robinson, fue detenido como sospechoso de asesinato. Según la investigación de la policía de Essex, el tráiler, registrado en Bulgaria, llegó a Purfleet, a orillas del río Támesis, en un ferri procedente de Zeebrugge, Bélgica. El servicio de ambulancias de la región del este de Inglaterra informó a las fuerzas de seguridad que detectaron a 39 personas muertas dentro del contenedor de un camión en el parque industrial Waterglade, a 2 kilómetros de Purfleet. EFE



Israel

Gantz intentará formar Gobierno

El presidente israelí, Reuven Rivlin, encargó anoche al ex jefe del ejército, general (r) Benny Gantz, que forme Gobierno para sacar al país del mayor estancamiento político de su historia. Rivlin, que compareció en directo ante los medios, afirmó que los partidos políticos deben hacer concesiones, en tanto Gantz prometió intentar formar un Gobierno de unión liberal. Tras las elecciones anticipadas del 17 de septiembre, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, intentó formar una coalición pero, al final tiró la toalla el lunes. Gantz, ex jefe del ejército, también tendrá 28 días para intentar cumplir con lo encomendado. Si no lo logra, Rivlin le pedirá al Parlamento que designe un candidato para formar Gobierno. AFP