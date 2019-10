Ámbito Mundial

Reino Unido

Ultiman preparativos para pactar el brexit

Los negociadores de la Unión Europea (UE) y Reino Unido apuraban ayer, miércoles, las últimas horas para lograr desbloquear el brexit, la víspera de una cumbre que se anuncia crucial para alejar el temido divorcio sin acuerdo el 31 de octubre. El viento de optimismo que soplaba en el bloque durante la tarde de ayer, con los mandatarios francés, Emmanuel Macron, y alemana, Ángela Merkel, hablando incluso de un acuerdo a punto de finalizarse, se frenó durante la noche. “Buenos progresos y el trabajo continúa”, resumió en la noche el negociador europeo Michel Barnier tras reunirse con los embajadores de los países del bloque. Según una fuente europea, la UE estaría esperando el visto bueno de Londres. AFP



EEUU

Trump se desmarca de la ofensiva turca

El presidente estadounidense, Donald Trump, se desmarcó ayer de la ofensiva del Ejército turco contra las milicias kurdas en el noreste de Siria, al afirmar que no es problema de EEUU que Turquía haya entrado en el país árabe, lo que se contradice con los esfuerzos de EEUU para lograr un alto el fuego. “Si Turquía entra en Siria es entre Turquía y Siria. No es nuestro problema”, dijo Trump en la Casa Blanca, donde recibió a su homólogo italiano, Sergio Mattarella. El mandatario defendió la retirada de las tropas de EEUU del territorio sirio: “No somos un agente policial. Ya es hora de que nos vayamos a casa”, subrayó. “Estoy complacido de informar de que en Siria, Turquía, la frontera, solo tenemos 28 soldados no 50”, agregó. EFE



Siria

Las fuerzas de Asad ingresan a Kobane

Las tropas sirias junto a soldados rusos entraron ayer en Kobane, ciudad kurdosiria en la frontera con Turquía, como consecuencia de un acuerdo alcanzado entre Damasco y las autoridades kurdas para contener la ofensiva de Ankara. “Las fuerzas del régimen han entrado en la ciudad de Kobane acompañadas de tropas rusas”, indicó el director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman. Un habitante de la ciudad indicó que había visto penetrar un convoy militar ondeando la bandera siria y del que formaban parte ocho camiones. Kobane es una ciudad muy simbólica para los kurdos sirios, que consiguieron arrebatársela tras encarnizados combates al yihadista Estado Islámico. AFP