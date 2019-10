Ámbito Mundial

Brasil

Juez pide aclaración a Jair Bolsonaro

Un magistrado de la Corte Suprema le pidió al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que explique una declaración que dio hace dos meses, cuando sugirió que los incendios desatados en la Amazonía podían haber sido provocados por oenegés. El pedido de explicaciones, que Bolsonaro no tiene obligación de responder, fue dirigido al mandatario por el juez Alexandre de Moraes, uno de los once miembros del Tribunal Supremo y cuyo despacho confirmó la solicitud, vinculada a una acción presentada por el grupo ecologista Alternativa Terrazul. En agosto pasado, Bolsonaro insinuó que organizaciones no gubernamentales (ONG) podrían haber dado origen a las llamas en la región amazónica. EFE



EEUU

Trump advierte a sus correligionarios

El presidente de EEUU, Donald Trump, envió ayer un mensaje a sus correligionarios del Partido Republicano: será implacable con cualquiera que apoye a la oposición demócrata y facilite la apertura de un juicio político en su contra. El mandatario usó como cabeza de turco a Mitt Romney, senador por el estado de Utah que el viernes calificó de “espantosa” la llamada telefónica en la que Trump pidió a su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, que investigara por corrupción en Ucrania a la familia del ex vicepresidente Joe Biden, aspirante demócrata para las elecciones de 2020. Ante esos reproches, Trump insultó y se burló de Romney en Twitter, algo, que está visto, se repetirá si le dan la espalda. EFE



Francia

Asesino de policías se había radicalizado

El funcionario de la Policía que asesinó a cuatro compañeros e hirió a otro el jueves en la jefatura policial de París se había radicalizado tras convertirse al islam hace una década, estaba en contacto con movimientos extremistas y había planeado su ataque. El fiscal antiterrorista, Jean François Ricard, señaló en una rueda de prensa que Mickael H. compró esa misma mañana en una tienda cercana dos cuchillos, uno de ellos de 33 centímetros, y logró introducirlos en la Prefectura, tras lo cual perpetró con gran violencia sus ataques durante un recorrido de siete minutos. Además, durante ese día intercambió hasta 33 mensajes de carácter exclusivamente religioso con su mujer, cuya detención fue prolongada ayer. EFE