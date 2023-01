Ámbito Deportes

Fernando Ovelar fue presentado en Pachuca

El hasta hace poco jugador de Cerro Porteño, Fernando Ovelar, fue presentado como nuevo jugador del Pachuca del fútbol mexicano. El delantero firmó contrato con los tuzos por las próximas cuatro temporadas, es decir, hasta el 2026. El futbolista o de 19 años buscará afianzarse en la Primera División luego de que s diera su polémica salida del club azulgrana, la cual le costó su no convocatoria a la Selección Paraguaya Sub 20 que en este enero jugará el Campeonato Sudamericano en Colombia en búsqueda de boletos al Mundial de Indonesia.



Hugo Lloris deja la selección francesa

Hugo Lloris, portero campeón del mundo con Francia en 2018 y subcampeón en 2022, anunció este lunes su retirada del equipo nacional, decisión que justifica en que lo ha “dado todo” y “hay que saber dar el relevo”. En una entrevista con el diario deportivo L’Equipe, Lloris señala que tras catorce temporadas defendiendo la camiseta de Francia y a sus 36 años considera que ha llegado “al final”. “He decidido poner fin a mi carrera internacional, con el sentimiento de que lo he dado todo”, añade.El guardameta del Tottenham londinense justifica el momento del anuncio porque quedan dos meses y medio para el inicio de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 y “por respeto al seleccionador y a los jugadores”, aseveró.



Gustavo Gómez renueva con el Palmeiras

El defensa paraguayo Gustavo Gómez renovó su contrato con el Palmeiras por dos años más, hasta finales de 2026, según informó el equipo de São Paulo, vigente campeón de la liga brasileña. ”Mi futuro está aquí, mi familia es muy feliz aquí”, afirmó Gómez, capitán del conjunto paulista y todo un ídolo de la afición local, en declaraciones recogidas por los medios oficiales del club. El zaguero, de 29 años, terminaba su vínculo con Palmeiras a finales de 2024, pero decidió ampliarlo por dos temporadas más porque, se siente muy a gusto.



Gareth Bale anunció su retiro del fútbol

El galés Gareth Bale, ex futbolista del Real Madrid, anunció su retiro del fútbol profesional tras 17 temporadas en la élite del fútbol mundial. El ahora ex jugador, cuyo último club fue el Los Angeles FC, deja el fútbol a los 33 años, tras una exitosa carrera en la que ganó cinco Ligas de Campeones, tres ligas españolas y llevó a su selección a las semifinales de la Eurocopa 2016 y a su primer Mundial desde 1958, recientemente en Qatar.”Después de haberlo sopesado cuidadosamente, anuncio mi inmediata retirada del fútbol de clubes e internacional”, dijo Bale en un comunicado publicado en sus redes sociales.El anuncio se da menos de un mes después de su participación en su primer Mundial de fútbol.