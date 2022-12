Ámbito Deportes

Obituario

Murió ex internacional serbio Sinisa Mihajlovic

El ex internacional serbio Sinisa Mihajlovic, quien pasó casi toda su carrera en Italia y ahora ejercía como entrenador, falleció en Roma víctima de una leucemia a los 53 años de edad. Su esposa Arianna y sus cinco hijos lamentaron en un comunicado a la agencia italiana Ansa la “muerte injusta y prematura” del jugador que defendió los colores de la Roma, la Lazio, la Sampdoria y el Inter de Milán. Fue “un hombre único y un profesional extraordinario” que anunció su enfermedad en el verano (boreal) de 2019, añadieron los familiares.



FIFA

Anuncian Mundial de Clubes de 32 clubes

El presidente de la FIFA Gianni Infantino anunció ayer que el Mundial de Clubes se disputará con 32 equipos y cada cuatro años a partir de 2025, añadiendo que la edición de 2023, con el actual formato, se disputará en febrero, en Marruecos. ”Hace algunos años habíamos tomado una decisión sobre esta competición, pero no se celebró por la pandemia, dejando su lugar a la Copa América y a la Eurocopa (en 2021). Será en el verano (boreal) de 2025 con los 32 mejores equipos del mundo y tendrá tanto éxito como el actual Mundial”, explicó Infantino. “El nuevo Mundial de Clubes lo disputarán los mejores equipos del mundo, estoy seguro”, señaló.



Mundial

Dueño de PSG alaba a Messi y a Mbappé

Una final Lionel Messi contra Kylian Mbappé “es el mejor escenario”, dijo ayer en entrevista radial el presidente del París SG, Nasser Al Khelaifi, a dos días del desenlace del Mundial-2022 entre Argentina y Francia, un duelo entre las dos estrellas del club parisino.”Estoy orgulloso de tener dos jugadores, los dos mejores jugadores del mundo, que juegan la final en mi país, es el mejor escenario”, declaró el patrón del PSG, propiedad de Catar, anfitrión del torneo. Sobre quién va a ganar la Copa, prefirió no opinar, pero dijo que su segundo país es Francia.



Mundial

Lula lanzó encuesta sobre la gran final

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abrió ayer una encuesta en redes sociales sobre quién será el campeón del Mundial, Francia o Argentina. La mayoría apoyó al rival sudamericano. ”¿Por quién van a hinchar los brasileños el domingo?", preguntó el mandatario electo, sobre las dos selecciones que disputarán el título en Qatar. Poco tiempo después de la publicación, Argentina era la opción preferida en Twitter (54%) y en Instagram (60%), por delante de Francia (46% y 40%, respectivamente). Entre las dos redes, Lula acumula más de 18 millones de seguidores.Brasil no pudo cumplir el sueño del hexacampeonato.