Ámbito Deportes

Darwin Núñez al Liverpool por € 75 millones

El delantero uruguayo Darwin Núñez fue transferido al Liverpool inglés por 75 millones de euros más variables que podrían convertir la operación en 100, según la información enviada este lunes por el Benfica a la Comisión de Valores lusa (CMVM).Núñez, nacido el 24 de junio de 1999 en Artigas, llegó al fútbol europeo procedente del Peñarol. Su primer equipo fue el Almería, por el que fichó en agosto de 2019. Un año después fue traspasado al Benfica tras las buenas prestaciones en el cuadro español. Sus goles en el Benfica hicieron que los ingleses se fijaran en él.



City confirma fichaje de Erling Haaland

Manchester City confirmó el fichaje de Erling Haaland para las próximas cinco temporadas por un importe que ronda los 51 millones de libras (unos 55 millones de euros). El noruego, de 21 años, se unirá al City el próximo 5 de junio, con un contrato de cinco años hasta el verano de 2027. Con su fichaje por el City, Haaland emula a su padre Alfie, quien llegó al club inglés hace 22 años y que jugó 38 partidos con los celestes hasta que una entrada de Roy Keane le destrozó una rodilla y le retiró del fútbol profesional.”Es un día de mucho orgullo para mí y para mi familia. Siempre he visto al City y me ha encantado en las últimas temporadas. No puedes evitar que te guste su estilo de juego. Es estimulante y crean muchas ocasiones de gol”, apuntó Haaland.



Croacia elimina a Francia en Liga de Naciones

La que es la actual campeona de la Liga de las Naciones, Francia, no podrá defender por su título, esto luego de caer por 1-0 contra Croacia en la cuarta fecha del Grupo A1. El centrocampista del Real Madrid Luka Modric anotó de penal en el minuto 5 el único gol del partido, que deja a los Bleus con 2 puntos, a siete del líder de la llave Dinamarca, victorioso 2-0 ante Austria.Sólo los primeros clasificados de los cuatro grupos de la Liga A (la primera categoría de esta competición europea que se desarrolla en las llamadas fechas FIFA) se clasifican a la ‘Final 4’ por el título.



Chiellini ficha por Los Ángeles FC

El defensa italiano Giorgio Chiellini anunció que será nuevo jugador d el equipo estadounidense Los Ángeles FC, al que llega como agente libre. “The Next Chapter (El próximo capítulo)”, publicó el ex del Juventus en su cuenta oficial de Twitter. Un mensaje que acompañó de un video vestido con la ropa oficial de su nuevo club para confirmar lo que era un secreto a voces: Su llegada al fútbol estadounidense de la mano de Los Ángeles FC. Chiellini se despidió el pasado mes de mayo del Juventus después de 16 temporadas en las que el carismático defensor ha sido uno de los jugadores más prolíficos de la historia del club, habiendo levantado nueve veces el ‘Scudetto’ (2012-2020) –de manera consecutiva–, cinco Copas de Italia y otras cinco Supercopas de Italia.