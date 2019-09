Ámbito Deportes

Duelo de líderes en Superliga Argentina

San Lorenzo recibe a Boca Júnior en la fecha 7 de la Superliga de Argentina en el estadio Nuevo Gasómetro desde las 16.30.

El duelo define la cima de la clasificación, ya que el Xeneize (de Júnior Alonso) es líder con 14 puntos, seguido por el Santo con 13 (de los hermanos Romero y Adam Bareiro).

Otros juegos: Estudiantes vs. Patronato (12.15), Defensa y Justicia vs. Huracán (14.30) y Atlético Tucumán vs. Independiente (19.00). Mañana: Newell’s vs. Aldosivi (10.00), Lanús vs. Colón (14.30), Racing vs. Arsenal (16.45) y River vs. Vélez (19.00).



Sanabria, presente en derrota de Genoa

El delantero paraguayo Antonio Sanabria disputó 15 minutos en la derrota de su equipo el Genoa frente al Cagliari por 3-1, en la fecha 4 del Calcio Italiano.

Sanabria ingresó al minuto 77 en reemplazo de Andrea Favilli. El guaraní hizo la asistencia para el descuento de Kouamé (83’).

Hoy prosigue la ronda con los enfrentamientos: Udinese vs. Brescia (9.00), Juventus vs. Hellas Verona (12.00) e Inter vs. Milan (14.45). Mañana: Sassuolo vs. SPAL (6.30), Sampdoria vs. Torino (9.00), Lecce vs. Nápoli (9.00) y Bolonia vs. Roma (9.00).







Almirón y Sánchez en Premier y México

El Newcastle del paraguayo Miguel Almirón enfrenta hoy a Brighton 12.30 en el St. James' Park, por la fecha 18 de la Premier de Inglaterra.

Newcastle necesita ganar ya que se encuentra relegado en el puesto 18 con 4 puntos.

Otros partidos para hoy: Leicester vs. Tottenham (7.30), Everton vs. Sheffield (10.00) y Manchester City vs. Watford (10.00).

Por su parte en la Liga Mexicana, por la fecha 10, el América recibe al Querétaro (22.00). En el elenco de las águilas están anunciados los paraguayos Richard Sánchez y Bruno Valdez.