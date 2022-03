Amarilla pide disculpas ante amenaza de demandas

Amarilla denunció que fue amenazada con la difusión de supuestas escuchas que fueron realizadas antes de que ella fuese electa como legisladora.

“El que graba las conversaciones de los paraguayos y paraguayas y de los diputados se llama Cristian Amarilla, un funcionario de la Senad. Vende nuestras conversaciones al mejor postor. En este momento, la oferta es al cartismo de grabaciones mías del 2015/2016, antes de ser diputada. Exijo explicaciones y pido la cabeza del señor Amarilla”, denunció.

En medio de sus acusaciones, Amarilla aprovechó la ocasión para salpicar a Cristina Villalba y su esposo, Bernardo Villalba, a Nazario Rojas, a Núñez, entre otros de tener vínculos con el narcotráfico.

“La diputada Cristina Villalba, su esposo planta marihuana en tierras arrendadas. ¿De dónde sacó Basilio Núñez un astillero? ¿Cómo su hija de 20 años tiene un barco? ¿Por qué vació la Opaci por el sueldo de Cartes?” (sic), dijo.

Todos los citados anunciaron ayer a través del abogado Óscar Tuma que iniciarán una demanda contra la legisladora liberal por sus dichos.

“Ahora van a pedir mi desafuero, van a ganar y me van a querellar y no se les va a investigar, entonces qué me queda, solo pedirles disculpas. Mi información no fue certera. Es una información que me dieron y consideré desde mi puesto de diputada que tenía que decirlo en este momento que vivimos. Consideré que era importante decir, pero si me mandan al frente pido disculpas, no tengo pruebas realmente. Le pido disculpas a Cristina Villalba, a Nazario Rojas, a Enrique Mineur, a Cristian Amarilla, a todos les voy a pedir disculpas. Ahora me van a demandar y no tengo las pruebas ni la plata para defenderme. Nunca vi la plantación de marihuana de Lalo Villalba, pero ellos habrán visto”, sostuvo Amarilla en la 1080 AM.

La diputada ya había sido sancionada anteriormente con suspensión sin goce de sueldo por afirmar que varios de sus colegas ingresaron a la Cámara gracias al dinero sucio.