Amarilla está cerca de volver a Vélez

El delantero paraguayo Luis Totín Amarilla, últimamente en el fútbol ecuatoriano, tiene muchas chances de volver a Vélez Sarsfield, el club al que pertenece su pase, según indicó su representante Martín Sendoa al programa periodístico Sábado Vélez.

“Quiere tener la revancha. No lo habían llamado en dos años y sentía que no lo querían. Ahora lo llamó el ayudante de Pellegrino (Mauricio, el entrenador) e imagínate cómo se siente. Vélez lo necesita y ojalá vuelva para lograr lo que no hizo antes. Si juega bien se puede ir a Europa”, indicó Sendoa en diálogo con el medio.