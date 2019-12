Amargo fin de año para políticos en la mira judicial por corrupción

Algunos pasarán las fiestas en reclusión, ya sea en una cárcel o en sus residencias, otros en libertad ambulatoria. Este fin de año estuvo marcado por los procesos penales a políticos.







Un diputado está preso, uno con orden de detención y otros dos están procesados por varios delitos. El senador Zacarías Irún logró zafar de la cárcel y enfrenta dos imputaciones.



Con pedido de juicio y orden de detención encima

El año del diputado Tomás Rivas termina con un toque amargo: Este viernes un juez decretó su rebeldía y ordenó su detención, en el marco de la causa que tiene por estafa y cobro indebido de honorarios.

El jueves pasado debía realizarse la audiencia preliminar de Rivas, en la que el juez Raúl Florentín debía definir si el caso va a juicio oral, como lo solicitó la Fiscalía Anticorrupción. La defensa de Rivas presentó un justificativo médico para explicar la ausencia del legislador.

El magistrado envió un médico forense para inspeccionar al congresista y el profesional informó que este no estaba de reposo en su domicilio. A raíz de esto, el juez ordenó su detención, en tanto que la defensa sostiene que el médico erró de domicilio y anunció que el diputado se presentará en el juzgado el lunes. Rivas está procesado por hacer figurar como funcionarios del Congreso a tres personas que en realidad trabajaban exclusivamente en sus propiedadess.



Acorralado por causas, pero se salvó de ir a prisión

A pesar de las pretensiones de la Fiscalía, el senador Javier Zacarías Irún logró terminar el 2019 sin ir a prisión. El viernes pasado la jueza Cinthia Garcete decidió otorgarle medidas alternativas a la prisión, en el proceso que tiene el legislador de Alto Paraná como presunto instigador de lesión de confianza por un supuesto desvío de más de G. 2.000 millones de la Municipalidad de Ciudad del Este. Su esposa, la ex intendenta Sandra McLeod, también está procesada por lesión de confianza por presuntos desvíos durante su gestión en el Municipio y también cuenta con medidas alternativas a la prisión preventiva.

Por otro lado, la pareja también está procesada por el delito de declaración falsa, por supuestamente omitir millonarios bienes e inmuebles en sus declaraciones juradas. Está pendiente en la Corte un pedido de la Fiscalía para reabrir una investigación al matrimonio por enriquecimiento ilícito. El pedido ya fue denegado en primera y segunda instancias.



Navidad y Año Nuevo, preso en Viñas Cué

El diputado colorado por Alto Paraná también tuvo un fin de año marcado por los reveses judiciales. El 29 de noviembre pasado retornó a la cárcel de Viñas Cué por orden de la jueza Alicia Pedrozo, en la causa que tiene por los delitos de lavado de dinero, asociación criminal y cómplice de narcotráfico, en el marco del Operativo Berilo. La Fiscalía sospecha que brindó protección al presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cucho Cabaña.

El jueves pasado, la jueza Pedrozo negó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa del legislador, pese a que se ofreció más de 1 millón de dólares de fianza personal. La magistrada sostuvo que existe la posibilidad de fuga y de obstrucción al proceso. La misma magistrada también negó el mismo pedido a Cucho Cabaña, quien solicitó el arresto domiciliario antes de Navidad.

Quintana ya estuvo preso desde setiembre de 2018 a junio de 2019, tras lo cual recuperó su banca en el Congreso. Sin embargo, en noviembre la jueza Pedrozo revocó su libertad ambulatoria. La defensa del diputado anunció que apelará la reciente resolución judicial que lo mantuvo en la prisión militar de Viñas Cué.



Los González Daher pasarán fin de año recluidos

Los hermanos Óscar y Ramón González Daher, otrora principales dirigentes políticos de Luque, pasarán el fin de año en reclusión: El ex senador, Óscar, tiene prisión domiciliaria en la causa por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. En este caso también está procesado su hijo Rubén González Chaves. Paralelamente, el ex legislador colorado está procesado por tráfico de influencia, junto al ex senador Jorge Oviedo Matto y el ex ministro del Interior, Carmelo Caballero, entre otros. Este caso ya se elevó a un juicio oral y público.

Por su parte, Ramón, ex dirigente deportivo y político, y su hijo Fernando González Karjallo están presos en la Agrupación Especializada por lavado de dinero y usura. La Justicia ya rechazó varios pedidos de libertad que formuló la defensa.



Ya no puede eludir audiencia

Días atrás, un Tribunal de Apelaciones de la capital destrabó el proceso al diputado colorado de Paraguarí Miguel Cuevas, por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa. Con esto, el juez Yon Paul López ya puede convocar al legislador y los demás imputados en la causa a una audiencia de imposición de medidas cautelares.

La Fiscalía afirma que Cuevas no puede justificar egresos por G. 1.705 millones. En febrero de 2020 el Ministerio Público debe cerrar la investigación y decidir si solicita o no un juicio oral para el legislador, su esposa, Nancy Florentín, su hijo, Enzo Cuevas, y la coprocesada, Griselda Duarte.



Su proceso continúa paralizado

La causa por tráfico de influencias del diputado liberal de Alto Paraná Carlos Portillo está trabada desde hace más de un año. Un tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este debe resolver incidentes para que el legislador por fin pueda tener su audiencia preliminar.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó hace más de un año que el parlamentario sea llevado a un juicio oral por supuestamente negociar una sentencia y pedir 3.000 dólares para “ayudar” a una mujer imputada por estafa a conseguir un fallo favorable. Las negociaciones fueron grabadas y luego difundidas. También está procesada el supuesto nexo en las negociaciones, Lucía Escobar.