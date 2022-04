Almirón, el más rápido del país

Pero tan linda marca no pudo ser homologada como récord nacional, según informó el presidente de la Federación Paraguaya de Atletismo, Gerardo Acosta. “Nos informaron que la pistola de partida no estaba homologada para pruebas de récords sudamericanos y por esa razón no fueron registradas ninguna marca de las carreras de velocidad”, indicó.

Por su parte, en la rama femenina Xenia Hiebert, de Filadelfia, Chaco, corrió el hectómetro en un tiempo de 11 segundos 76; tampoco pudo ser convalidado. Dos días después volvieron a correr, pero ya no pudieron mejorar sus registros nacionales.