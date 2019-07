Alliana cambia a directores y frena la contratación de 57 operadores

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, solicitó al Ministerio de Hacienda la cancelación de contratos de operadores políticos que obraban en el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (Sinarh). Los pedidos corresponden al periodo de su colega de Añetete, Miguel Cuevas. Alliana mencionó que si la Cámara no se depura, no habrá presupuesto para llegar a fin de año.

Apenas tomó el mando de la Cámara Baja, Alliana remitió el lunes una nota al ministro de Hacienda, Benigno López, a quien solicitó la cancelación de los trámites y la devolución de 57 contratos y de todos los expedientes que actualmente obran en la Dirección General de Servicios Personales y de Bienes del Estado.

El pedido fue recepcionado en Hacienda ayer y el documento lleva adjunta la extensa lista con los nombres de funcionarios cuya recontratación fue solicitada durante la administración de Cuevas.

El pedido obedece a que estos funcionarios no cumplen una tarea imprescindible en la institución y cuyos cargos más bien constituirían cupos políticos, según se informó.

Alliana explicó que tomó la medida alegando que no había otra forma de reorganizar la casa. Agregó que en las condiciones actuales va a ser imposible llegar a fin de año debido a la falta de presupuesto. “No tenemos forma de llegar a fin de año si es que no hacemos un recorte; ustedes saben que nunca fuimos de la idea de las ampliaciones presupuestarias y siempre nos manejamos con modificaciones en las medidas de las posibilidades; las direcciones, las jefaturas y las coordinaciones que no estén acordes a lo que establece el organigrama, vamos a tener que suspender”, señaló.

Anunció que seguirá haciendo recortes y que no apañará los excesos de la administración anterior. “Voy a recortar más todavía, este es el inicio”, aseguró.

Cambio de directores. El diputado también concretó cambios en las direcciones.

Es así que Julio Arévalos fue destituido de la Dirección General de Recursos Humanos y fue designado en su reemplazo Julio Cabrera.

También fue removido el asesor jurídico Luis Cáceres y en su lugar fue nombrada Liliana Bengoechea.

En la Dirección General de Administración volvió Ramón Solís, quien ya dirigió las finanzas de la Cámara cuando Alliana la presidió en el periodo anterior.

Se especula además que en el cargo de la Dirección de Comunicación vuelva Silvia Cardozo, quien está en la danza de los nombres para sustituir al actual director Roberto Samaniego.

Festín. Durante la presidencia de Cuevas se crearon varias direcciones para la designación de operadores tanto de él como de sus aliados.

Familiares, asistentes personales de los diputados, entre otros ocuparon cargos creados a las ya superpuestas direcciones existentes en la Cámara Baja. En total sumó 27 direcciones con jugosos salarios para los operadores. Además hubo aumento de salarios para un selecto grupo.