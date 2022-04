Alliana afirma que oficialismo quiso entregar nueva mesa

El presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Pedro Alliana, aseguró que hubo un ofrecimiento de parte de Fuerza Republicana (FR) de entregar la mesa directiva de la Cámara Baja nuevamente a Honor Colorado.

Hizo referencia a los rumores de que existe un intento de golpe contra el nuevo presidente, el liberal Carlos López, ascendido por una alianza opositora con el oficialismo, pero Alliana negó que la intención provenga del cartismo. “En algún momento sí se habló pero en ningún momento fue un condicionamiento nuestro. La conversación vino de parte de gente de Añetete, yo no digo diputados, pero sí de parte de Añetete, que querían cerrar también los acuerdos en el Senado, y que necesitaban el acompañamiento de parlamentarios de Honor Colorado en el Senado. Nosotros no, nosotros estamos cerrados, no prosperó esa conversación. Era un acuerdo, una conversación que se estaba dando con la mesa directiva del Senado”, contó.