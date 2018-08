Allanan casa de Díaz Verón tras siete meses de investigación

Pese a la reacción tardía por parte de la Fiscalía luego de siete meses de investigación penal, se lograron incautar documentos y computadoras, según informó el jefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía, Baldomero Jorgge.

Gubetich de Cattoni fue designada ayer en horas de la tarde por la titular de la Fiscalía, Sandra Quiñónez, a raíz de que la agente interviniente María Estefanía González fue recusada por el abogado Mario Elizeche Baudo, en representación de Alejandro Díaz, hijo de Díaz Verón, argumentando una indisimulada animadversión y enemistad hacia su cliente.

Además, argumentó que la imputación contra el ex titular de la Fiscalía se realizó en base a un informe presentado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que contiene datos supuestamente falsos.

Allanamiento. El procedimiento se realizó sobre la calle Centenario casi Próceres de Mayo en el barrio San Vicente de Asunción.

En la residencia, al momento del ingreso de los efectivos policiales de Antinarcoticos y los funcionarios fiscales, se encontraba únicamente la madre de Selva Morínigo, esposa de Díaz, y sus hijos, mencionó la fiscal Gubetich de Cattoni.

Familiares recurrieron hasta el lugar preocupados por la salud de la señora y al llegar denunciaron que las autoridades no los dejaban pasar.

Evidencias. La agente fiscal Gubetich de Cattoni comentó a la salida de la residencia allanada que incautaron extractos de bancos y depósitos financieros, copias de títulos de propiedad.

Llevaron siete bolsas de documentos incautados, que serán deslacradas frente a los abogados de la defensa para luego realizar las pericias correspondientes.

Sigue con paradero desconocido

La fiscala Carmen Gubetich de Cattoni comentó que no tienen información sobre el paradero de Javier Díaz Verón. Ante las consultas de la prensa, indicó que no descarta llamar a declarar a Luis Fleitas, del Consejo del IPS, ya que él salió del país con el ex fiscal general y su esposa. Por otra parte Elizeche Baudo comentó que Díaz Verón no se presentará ante la Justicia sin antes contar con las garantías constitucionales. Desde la Dirección General de Migraciones confirmaron que el imputado registró su salida del país a principios de este mes de agosto, pero no su ingreso, aunque su abogado dijo que se encuentra en al país.