Aliento como en las gradas

Con el hashtag #ArdeElBarrio, la hinchada del Ciclón se conglomeró en barrio Obrero, copando la emblemática avenida Quinta, respetando la prohibición de no estar a menos de 250 metros del escenario deportivo. Alrededor de dos pantallas gigantes, los seguidores acudieron en un número importante, y al más fiel estilo de un banderazo, al compás de los bombos y desplegando banderas se encargaron de darle sonido a un estadio vacío. Los gritos que el viento se encargaba de trasladar al recinto, llegaban con segundos de atraso por cuestiones de la señal del partido. La sanción no amilanó a una hinchada que, emulando el lema de la emblemática afición del Liverpool You'll Never Walk Alone (Nunca caminarás solo) estuvo firme para sumar su granito de arena y hacer llegar su aliento.