Alegre analiza con los intendentes y concejales evitar crisis en comunas

“Analizábamos el momento político que vive el Paraguay y la necesidad de una política que responde a este momento nuevo que vive el país, y veíamos nosotros en enfocar en tres o cuatros cuestiones, en primer lugar el necesario entendimiento y trabajo conjunto entre los intendentes y los concejales, creemos que esa es una tarea que muchas veces, por no cuidar debidamente, se generan conflictos, y hay veces que los problemas en la municipalidad responden a circunstancias de conflictos internos entre los mismos liberales, entonces la idea es buscar los mecanismos de tal manera a que podamos tener un entendimiento claro entre la autoridad del Ejecutivo y los concejales”, expresó Alegre en la apertura del seminario.

Internas. Alegre también habló de la necesidad de construir transparencia en las administraciones municipales, e ir pensando en las internas partidarias del año próximo con miras a lo que serán las Elecciones Municipales del 2020.

“Que las internas no sean motivo de conflicto o inestabilidad de los municipios donde tenemos la responsabilidad de administrar, busquemos los mecanismos en donde sea posible, en buscar consensos” expresó.

En dicho taller, habló el ex senador Carlos Mateo Balmelli dando un análisis de la coyuntura política, también el abogado constitucionalista Jorge Seall sobre el marco jurídico en la relación Municipalidad, Fiscalía y Contraloría; y por último expuso el ex senador Julio César Yoyito Franco sobre gobernabilidad y la relación entre intendentes y concejales.

Unidad. El intendente de San Bernardino, Luis Aguilar, subrayó que los miembros de distintos movimientos antes enfrentados del PLRA estén presentes en el encuentro, y dijo que la unidad partidaria entre liberales es el camino para poder seguir adelante.

“Si no estamos unidos, si no buscamos la paz y la integración después de una interna, no hay manera de demostrar posibilidad de llegar juntos y mucho menos a la función pública. Los gobiernos locales sufrimos muchísimo, tanto intendentes como concejales, recibimos recetas y tratamos de sostener, pero muchas veces no es suficiente”, expresó.

Señaló además la importancia de encuentros entre las autoridades municipales para discutir sobre políticas públicas y formas de construir juntos, dejando de lado las diferencias y las críticas.

“Podemos ser opción para el 2023 viendo la turbulencia que existe en este momento dentro del Gobierno y el Partido Colorado, es la brillante oportunidad de aumentar también la cantidad de intendentes liberales”, alentó.