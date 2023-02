Alega que no sabía la edad de menor

La defensa alega falta de fundamentación. En el caso, la víctima tuvo una hija que tras el análisis de ADN resultó que el padre era el acusado, quien la reconoció luego ante la Oficina del Registro Civil.

En el caso, la defensa sostiene que hubo un error de prohibición, y que el hombre no es reprochable, ya que los jueces no tuvieron en cuenta la declaración de la víctima que dijo que el acusado no sabía que ella tenía 13 años.

Tanto Luis María Benítez Riera como Carolina Llanes votaron por declarar inadmisible el recurso de la defensa, ya que no cumplía con los requisitos legales para ser estudiada.

Por su parte, el ministro Manuel Ramírez Candia votó por admitir el estudio del recurso, ya que la edad tenía que ver con la calificación.

Al final, con voto dividido, el recurso fue declarado inadmisible, y quedó firme la pena.