Alderete califica de inviable proyecto que subsidia energía

De cumplimiento imposible, muy difícil, calificó el titular de la Itaipú Binacional, José Alberto Alderete, la probabilidad de que la entidad financie el programa Ñane Energía, cuyo proyecto de ley no pudo ser analizado la semana pasada, ya que en la Cámara Alta se levantó antes la sesión ordinaria.

“Itaipú no puede financiar ese proyecto, no podemos dar lo que no tenemos. Apenas hay un tope de USD 70 millones al año para todo lo referido a responsabilidad social y medioambiental, comprometido para los próximos 4 a 5 años”, explicó Alderete.

La versión original del proyecto de ley de Ñane Energía propone que para consumos de 1 a 150 kWh/mes se tenga un 90% de descuento de la tarifa vigente, aplicable en todo horario. En contrapartida, en la versión de los diputados se establece que para consumos de 1 a 150 kWh/mes se hará “hasta” 90% de descuento de la tarifa vigente.

Alderete también destacó que existe una transferencia anual desde la binacional al Gobierno Nacional, vía el Ministerio de Hacienda, de casi USD 700 millones en concepto de royalties y para Fonacide, etc.; al tiempo de preguntarse si no sería más bien populismo la iniciativa de concretar ese proyecto de ley. “No podemos cubrir más de USD 150 millones a los que se refiere ese proyecto”, sostuvo Alderete.

Consultado, no obstante, si se puede pensar a futuro en una energía más barata para el usuario, dijo que justamente de cara a las negociaciones por el Anexo C del Tratado de Itaipú se están analizando muchos puntos en torno a esa posibilidad.

“Estamos avanzando con organizaciones para que Itaipú se convierta en un banco de datos, con el fin de proporcionar al equipo negociador todas las inquietudes ciudadanas; estamos abiertos a escuchar a todos los sectores, para que se transparenten los procesos y que se contribuya a una buena renegociación”, sostuvo.