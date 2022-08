"Ya en cancha de Trinidense no pitó bien contra nosotros en el juego ante Ameliano", sostuvo en Fútbol a lo Grande, por la 1080 AM, Julio Aldama, titular de General Caballero, al referirse sobre el árbitro Alipio Colman.

"Me venía aguantando, no quería hablar del arbitraje. El partido de Olimpia venía bien hasta la expulsión. Me incomoda el arbitraje no solo de este último partido (Olimpia), ya viene de juegos pasados", enfatizó muy disgustado el presidente del General Caballero. En la fecha 8, el Rojo mallorquino enfrentará mañana (19:15) a Cerro Porteño en CDE.