Alarma el síndrome inflamatorio multisistémico en los pequeños

Actualmente existe una posible conexión entre el Covid-19 y una enfermedad nueva que repercute de manera grave en los niños. Esta condición se llama síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C, por sus siglas en inglés).

El reconocido pediatra y catedrático universitario Dr. Ricardo Iramain, jefe del Departamento de Emergencias Pediátricas del Hospital de Clínicas, explicó lo que produce esta enfermedad en los niños y cuál es el tratamiento correspondiente. El profesional informó que el síndrome inflamatorio multisistémico es una infección directa del virus Covid-19 a las células endoteliales, lo cual a su vez genera una inflamación difusa e intensa en varios órganos, como corazón, pulmón, hígado, riñón, estómago e intestinos. “Las causas específicas todavía están en estudio, pero la gran sospecha es que se piensa que, como consecuencia del virus del Covid-19, hay una importante reacción inmunológica dentro del organismo generadora de mucho daño en los tejidos del cuerpo. Las consecuencias clínicas son afectación a nivel de varios órganos como corazón produciendo una miocarditis y falla del funcionamiento cardiaco generando presión arterial baja en los casos graves, en el riñón causa insuficiencia renal y en el pulmón genera neumonía y grave dificultad para respirar. En el hígado esta afección provoca alteraciones en su funcionamiento, en el aparato gastrointestinal causa irritación e inflamación, en el sistema nervioso produce convulsiones y meningitis. Pero puede afectar cualquier órgano en general”, sostuvo. Además manifestó que ante cualquier sospecha deben consultar de manera inmediata con un pediatra. SÍNTOMAS Los síntomas pueden dividirse en dos grupos: Síntomas respiratorios y síntomas digestivos, que a diferencia de los adultos son menos frecuentes y se presentan en el 30% de los casos. En los síntomas respiratorios aparecen signos como tos, rinorrea (chorrera de la nariz), congestión nasal y dificultad para tragar o dolor en la garganta. En los síntomas digestivos aparecen signos de alerta como: Vómitos, diarrea y dolor abdominal que a veces pueden ser muy intensos. También otros signos pueden ser, ojos rojos, erupción en la piel (ronchas). “Todavía no se han medido secuelas específicas, pero la mayoría de los pacientes quedan con un gran decaimiento. En nuestro país han habido alrededor de 7 casos registrados, 3 fallecidos hasta el momento. En el Hospital de Clínicas en el Departamento de Emergencias Pediátricas, hemos tenido un caso delicado recientemente, el cual tuvo resultados muy positivos con el tratamiento recibido”, refirió el doctor Iramain. Asimismo, comentó que no hay diferencias clínicas entre niños y adolescentes en cuanto a sintomatología. TRATAMIENTO “El tratamiento apunta a superar los síntomas y signos. Si es que tiene presión arterial baja se le administra medicación al respecto, otras de las alternativas terapéuticas son corticoides, inmunoglobulinas en pacientes graves y eventualmente ácido acetil salicílico. Los niños con enfermedades como diabetes, asma, cáncer, lupus, etc., pueden complicarse más rápidamente que otros. Deben evitar contactos con personas engripadas y sospechosos de tener Covid-19, tener una dieta balanceada complementaria, ingerir vitamina C y zinc para fortalecer el sistema inmunológico y tener al día todas las vacunas rutinarias y las actividades recomendadas, aconsejó el profesional.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



SÍNTOMAS. Se debe acudir al pediatra si el niño tiene dolor abdominal intenso y falta de aire.



CUIDADOS. Los chicos con diabetes, asma, cáncer, lupus, etc., pueden complicarse más rápidamente.



Como consecuen-cia del Covid, hay una reacción inmunológica importante dentro del organismo.



En nuestro país han habido alrededor de 7 casos registrados, 3 niños fallecidos hasta el momento.

Ricardo Iramain,

jefe de Urgencias Pediátricas de Clínicas.