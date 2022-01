Al son de guarania dan último adiós a pa’i Oliva, defensor de la justicia

Fueron los jóvenes bañadenses y amigos del jesuita quienes cargaron el ataúd entre lágrimas para llevarlo al altar. En la ceremonia estuvo presente el cantante Ricardo Flecha, quien presentó varias canciones recordando al cura, ya que una de las peticiones del padre Oliva era que en el día que partiera de este mundo no se llore por él, sino que se cante guarania y se le recuerde con alegría.

Al culminar el culto religioso, con velas encendidas, girasoles y banderas paraguayas, acompañaron el féretro del querido sacerdote rumbo a su sepelio a los Santos Mártires de Limpio.

“Hay un dolor porque nos dejó, pero al dolor supera nuestra alegría de que él es el Evangelio, el que mostró el verdadero rostro de Cristo, por encima de protocolos para hacer el bien a los más necesitados, él no ha tenido pero ni freno”, resaltó monseñor Medina en la santa misa.

Destacaron el amor social que tuvo en vida el padre Oliva. “El amor social es lo que vivió el pa’i y esa es la verdadera política, la que busca dar vida, no aprovecharse, no corromper, no dejar a los demás en la miseria, la vocación política es un tipo de amor, es un amor que busca realmente que todos tengan vida en abundancia como lo dice el mismo Jesús”.

Mencionó la lucha inalcanzable del jesuita. “Hasta la muerte luchó. hay hombres que están luchando, pero quienes son los indispensables, son los que luchan hasta la muerte, eso es padre Francisco Oliva”.

LUCHADOR DE LA JUSTICIA. Por otro lado, el padre Óscar Martin, de la parroquia de Cristo Rey, recordó que el pa’i Oliva luchó siempre en el Paraguay en donde existen injusticias y corrupción.

“En un Paraguay plagado de injusticia y corrupción que parece sin fin, pa’i Oliva se supo mantener hasta el último momento como un joven, bien tomado de la mano de esa línea frágil de esperanza, animando y dando esperanza a cuanto se encontró y siguió su peregrinación en esta vida. Le agradecemos al Señor por este inmenso regalo que nos ha hecho el pa’i”, mencionó.

Francisco de Paula Oliva falleció el lunes 3 de enero, a sus 93 años, tras padecer de varios problemas graves de salud.

En las redes sociales se leyeron varios homenajes al pa’i Oliva, entre ellos se destaca el de la Embajada de España. “Lamentamos el fallecimiento del pa'i Oliva a los 93 años. Toda una vida dedicada a los derechos y la ayuda de los más necesitados en el Bañado Sur. Nuestro más sentido pésame a su familia, compañeros jesuitas y amigos. Descanse en paz”, señala el tuit.



Oliva simboliza la lucha social por las injusticias. Trabajó toda su vida por las oportunidades y creo que su antorcha debemos tomar todos los paraguayos porque necesitamos cambios.

Esperanza Martínez,

senadora.