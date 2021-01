Ajustadas al protocolo, se mueven las piezas para la nueva temporada

En poco más de un mes nuevamente el balompié oficial entrará en acción. A partir del 5 de febrero al 23 de mayo se jugará el torneo Apertura con el sistema tradicional a dos ruedas contemplando tres adelantamientos, el primero el 10 de febrero, el segundo el 7 de marzo y el tercero el 12 de abril (así en los papeles previos). En cuanto al Clausura, con el mismo formato comenzará el 16 de julio finalizando el 5 de diciembre. Se cerrará el año el 9 del mismo mes con la Recopa a ser disputada entre el de mejor acumulativo y el campeón de la Copa Paraguay que aún no tiene fecha establecida. Debemos apuntar a que se consiguió sobrellevar el estricto control sanitario impuesto por el Ministerio de Salud y acatado en todos los órdenes por los clubes de la APF, pese a la cantidad de positivos que saltaron en plena competencia.

En cuanto a las otras divisiones, como la Intermedia, segunda en importancia del plano local, tiene un retraso su comienzo, estaba marcado para los primeros días de febrero y se postergó un mes más contando con 18 equipos en disputa y cuyo ganador irá directamente a la Sudamericana, esto como principal recompensa por la suspensión del certamen en el 2020. Los recién descendidos San Lorenzo y General Díaz se sumarán a 2 de Mayo, Independiente de Campo Grande, Tacuary, Fulgencio Yegros, Resistencia, Guaraní de Trinidad, Iteño, Ameliano, Atyrá, Capiatá, 3 de Febrero, Santaní, Trinidense, Fernando de la Mora, Rubio Ñu y General Caballero de Juan León Mallorquín, con un estadio que se proyecta a lo grande para esa zona del país. Los cupos de ascenso de este año son tres plazas y media contemplando un repechaje entre el cuarto en la Intermedia y el anteúltimo de menor promedio de la Primera. El viernes 15 de enero se realizarán los sorteos del fixture en las dos categorías mencionadas. Se corta el fútbol de Primera El paréntesis principal del año se registrará en junio, cuando Paraguay deberá disputar su segundo combo de la fecha FIFA que tendrá continuidad desde marzo cuando la Albirroja enfrente a Chile (que aún no tiene técnico) y a Colombia, que está para confirmar a Reinaldo Rueda, quien coincidentemente fuera el orientador de la Roja. En junio se amplía con los enfrentamientos rumbo al próximo Mundial con los choques de la Albirroja con Uruguay y Brasil, respectivamente. A renglón seguido la Copa América de Argentina – Colombia que tiene previsto su inicio para el 11 de junio. Es verdad, hay mucho calendario en mano como también el deseo de un mejor rendimiento de la Absoluta y no quedarnos con los números de la actual ubicación en la tabla. Esto recién comienza y se pondrá complicadísimo con el correr de las fechas. Hasta ahora sirve para contabilizar, pero no para considerar una producción futbolística ideal. Hacemos hincapié: el equipo tiene lagunas defensivas y su ataque es débil aunque resalta la velocidad como argumento principal. Arbitraje y VAR

Comparativamente hablando lejos de Europa aún y siendo más puntual, Inglaterra, por ejemplo, esto en el tiempo que se pierde en la revisión. Aquí el suspenso genera impaciencia como consecuencia de los minutos de demora para tomar una determinación para ratificar o cambiar la decisión del juez principal. ¡Es todo un tema! Debemos agregar los razonamientos diferentes en jugadas similares. Las comparaciones generan más dudas y aún no se consigue nivelar conceptos para el establecer el fallo en las acciones que derivan en polémicas. Es una asignatura pendiente y esperemos sean mejoradas esta temporada. Hay voluntad, lo que falta es criterio.

Las semis de las copas

Más que atrayente y acaparando la afición de esta parte del continente se aprestan a disputar entre el 5 y 6 de este mes los partidos de ida de las semifinales de la Libertadores. Frente a frente, el próximo miércoles, River – Palmeiras en cancha de Independiente de Avellaneda y al otro día Boca recibirá a Santos en La Bombonera. Argentinos y brasileños se verán las caras en confrontaciones de equipos pesados donde no se registran mayores diferencias entre los protagonistas.

En cuanto hace a la Sudamericana, copan los rioplatenses asignándose estos juegos: Vélez – Lanús el 6; y el 7, Coquimbo (que lucha por la permanencia en su país) ante Defensa y Justicia. Una semana cargada de emociones donde lamentablemente no contempla equipo paraguayo alguno.