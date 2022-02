Aguilar: “Ángel nos va a dar una gran mano”

Ángel Romero llegó ayer a México, donde pasó la revisión médica. Si hay alguien que puede presentarlo y presentarle a él el fútbol mexicano con autoridad, ese es el zaguero Pablo Aguilar. Jugador del club desde hace cuatro temporadas, campeón con la Máquina Cementera y con otros dos clubes mexicanos, no hay otro mejor quizá que dé la bienvenida al nuevo delantero del Cruz Azul

“Ángel Romero me preguntó sobre el equipo y los compañeros, él ya venía hablando con el presidente. Me preguntó detalles del ambiente del club y la ciudad”, confesó en conversación con FALG de Monumental 1080 AM.