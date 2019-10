Aguardan por la evolución de Iván Franco

Tras el triunfo sobre Luqueño (1-0) con el cual Libertad logró meterse a la semifinal de la Copa Paraguay, el plantel volvió a activar ayer por la mañana en el Nicolás Leoz. La novedad es que la joya albinegra, Iván Franco realizó tareas diferenciadas, debido a los múltiples golpes que recibió en el juego ante el Auriazul.

El Sub 19, había sido reemplazado al final de la primera mitad y se retiró del campo de juego con mucho dolor. No obstante, Porfirio Benítez Musa, directivo y médico del club informó a ÚH, que los golpes no son graves y se aguarda por su evolución.