Agente niega ser autor de crimen de su pareja

El hombre llegó por sus propios medios a la Comisaría 8ª de la localidad de Guazú Cuá, Departamento de Ñeembucú, y negó su autoría en el hecho.

“La señorita se me cayó del vehículo. Se cayó. Vomitó en mi vehículo y no se abrió la puerta y yo esquivé para que no haga todo en mi vehículo”, declaró. Luego remarcó que se encuentra con la conciencia tranquila.

Las primeras informaciones señalaban que la mujer habría fallecido a consecuencia de un estrangulamiento. Su cuerpo sin vida fue encontrado por su hijo, menor de edad, con quien habitaba la vivienda.

El informe forense manejaba también como posible causa de muerte un infarto, debido a que el cuerpo presentaba varios hematomas.

Sin embargo, el Ministerio Público sigue considerando al policía como el principal sospechoso.

Los investigadores, luego de recoger datos del entorno familiar, manejan la información de que la pareja mantenía discusiones constantes. Incluso, uno de los hermanos de la víctima manifestó que el agente ya había amenazado a la mujer con asesinarla y que posteriormente se quitaría la vida.

Estos antecedentes de violencia del hombre, además de huir antes que asistir a la mujer si se encontraba mal hicieron recaer en la sospecha de que era el responsable de la muerte de la mujer. A.R.