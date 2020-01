CUMPLEN AÑOS HOY:

Miguel Marecos

Guadalupe Enciso

Angelo David Pérez

Fabiana Meza

Lila Grassi de Lezcano

Lucía Sapena

Christian Huber

Ruth Alcaraz

Ignacio Quiroz

Tony Garay





TRADICIONAL GUISO

El jueves 16, se lleva a cabo el tradicional guiso del Club Náutico de San Bernardino. Será el segundo de este verano de una propuesta que ya tiene 12 años. El evento es exclusivo para socios del club y no es necesaria ninguna reservación. La actividad iniciará a las 21.00 y Los Calaveras serán los artistas encargados de animar el encuentro.



CONCIERTO

El grupo 3 of Us se presentará el jueves 16 en La Cafebrería, ubicada en Malutín 675 casi Lillo. La cita está marcada para las 20.30. La banda interpretará canciones de los Beatles, pero con una identidad propia, marcada por las sonoridades acústicas, arreglos originales y las armonías vocales.



FIESTA

El primer Live at Aloft del año se llevará a cabo este jueves, en el Rooftop del Hotel Aloft. El local aguarda a los invitados para disfrutar de buena música de la mano de Vocal Sentimiento, 2 por 1 en cócteles de autor.



CORONA SUNSETS

El sábado 18 de enero se realizará el Corona Sunsets Festival en la ciudad de San Bernardino, donde los asistentes podrán vivir una experiencia especial de música y eventos desde las 15.00. El line-up incluye al DJ y productor alemán Robin Schulz y al DJ brasileño Bruno Martini. El festival, que recorre el mundo, ofrecerá diversas actividades, además de gastronomía y arte.