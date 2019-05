Agenda Digital: Mitic atribuye costos al Gobierno de Cartes

Los presentes volvieron a cuestionar la falta de documentaciones para hacer los cálculos de financiamiento de cada componente y sus respectivas iniciativas. Al respecto, Miguel Martin, viceministro de TIC, señaló que los informes oficiales que se subieron a la página web son todos los que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha entregado y recordó que el emprendimiento ya se inició en el gobierno anterior. Apuntó que toda la planilla de cálculos fue estimada por el organismo internacional, que contrató a sus consultores.

“Como Gobierno hemos levantado todo lo que el gobierno anterior y el BID nos entregaron. Hay un sector que no lo encuentra suficiente, aunque a nosotros nos sirvió para sacar lo que hoy tenemos. Sabemos que existen consultorías individuales que el BID no puede publicar por su política interna. Ellos ahora están debatiendo si lo van a hacer o no lo van a hacer. Yo también le he preguntado al gobierno anterior sobre documentos específicos que dicen que tenemos que tener y que nosotros no tenemos”, dijo.

Martin aseguró que se trata de un proyecto interesante, que se trabajó bien, salvo esos detalles, y aclaró que los ajustes se pueden ir haciendo sobre la marcha, para optimizar el uso de los recursos. Apuntó que el presidente Mario Abdo Benítez todavía no ha sacado el decreto que oficializa el préstamo de USD130 millones del BID para financiar la Agenda Digital.

CRÍTICAS. Acerca del componente de Conectividad (que busca abaratar el costo de internet y llevar el servicio a escuelas y hospitales), el ingeniero David Almada comentó que el Mitic se está enfocando mucho solo en el despliegue de la fibra óptica, siendo que el dimensionamiento de la red es mucho más amplio. Por ende, aseveró que los especialistas necesitan conocer los informes técnicos.

“Tenemos que saber el grado de disponibilidad de los servicios que vamos a montar, cómo vamos a sostener en el tiempo. Si nosotros desde el nacimiento de esto empezamos mal, van a empezar los cortes, latencia, podemos tener un superservicio, pero al final nada funcionará porque desde el inicio no nos hicimos las preguntas correctas. No es solamente lanzar fibra”, mencionó.

Por otro lado, los técnicos cuestionaron esta modalidad de conversaciones, pues indicaron que no se trata de una verdadera mesa de trabajo.

Apoyo real para emprendedores

En la mesa de Economía Digital, los emprendedores solicitaron que el Mitic reciba las propuestas del sector privado que ya está impulsando el desarrollo de negocios en el campo de las TIC. También pidieron que se extienda al interior del país. Este componente recibirá un fondeo de USD 29,6 millones.

Mañana se abordarán los componentes de Gobierno Digital y de Capacidad Gubernativa en TIC. La charla arrancará a las 17.00 y se hará en el Centro de Atención e Información del Puerto de Asunción.