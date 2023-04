Agencias de viajes registran 100% de repunte del turismo

“Ya se estabilizó el turismo de la pospandemia. No tenemos aún números redondos, eso lo sabremos después de que hagamos los balances de la Semana Santa, pero sí podemos hablar de un repunte del 100% en venta de paquetes, con respecto al año pasado, que aún estábamos arrastrando las secuelas de la pandemia y apenas pudimos levantar cabeza”, expresó Marta Chamorro, presidenta de la Asociación de Agencias del Turismo del Paraguay (Asatur).

La agente de viajes indicó que aumentó la venta de paquetes de viajes al exterior, siendo Colombia, el Caribe en general, Brasil y Argentina, los destinos más solicitados por los viajeros paraguayos para descansar.

Visitar Paraguay. Pero cómo se encuentra el turismo local, también logró reactivarse y cómo hacer para aumentar el interés del extranjero por visitar Paraguay, fue la pregunta que trasladamos a Chamorro.

A esta interrogante, la agente de turismo no dudó en comentar su parecer y lo que siente al vender paquetes para visitar el país. “La verdad que a mí me da cierta vergüenza cuando traigo a extranjeros al país, en primer lugar por lo fea y sucia que es Asunción. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar el país, que las autoridades entiendan que mantener todo limpio y ordenado, bien mantenido, no es solo por una cuestión de atraer el turismo, sino por otorgar calidad de vida a todos”, expresó.

Chamorro alegó que ver cómo está Asunción da pena y vergüenza por lo fea y sucia que está, con un centro histórico hermoso, pero totalmente descuidado y abandonado. “Estoy hablando de algo primordial y básico como la limpieza”, agregó.

por goleada. La agente de turismo aseveró que Encarnación “le hace 6-0 a Asunción”, en cuanto a infraestructura hotelera y atractivos turísticos para visitar. También hizo referencia a otro polo turístico que está creciendo dentro del país, como es Ciudad del Este, desde Hernandarias con su nueva costanera, o Presidente Franco, con el Salto Monday.

Expresó que el destino Paraguay se debe vender junto con Brasil y Argentina, porque los turistas de países lejanos no vendrán a conocer exclusivamente nuestro país.