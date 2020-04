Afectado con Covid-19 contagia a tres personas sin distancia física

Cerca del riesgo. La posibilidad de contraer el coronavirus y aumentar el número de contagiados se eleva cuando no se realiza el correcto distanciamiento físico. Es por eso que indican que esta medida será vital cuando inicie la flexibilización de la cuarentena.

Si una persona con Covid-19 no guarda la distancia de dos metros, puede contagiar hasta a tres personas. “Esas son cifras estándar que por supuesto puede variar de acuerdo a ciertas situaciones. Se considera contacto estrecho si la persona está a menos de dos metros y por más de dos minutos. Ese es el contagio estrecho”, mencionó el doctor Hernán Rodríguez, director de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública. Indicó que el promedio de contagios de una persona es de dos a tres o más. “Obviamente si la persona empieza a tener contacto estrecho con muchas más, a través de la experiencia que vimos a nivel local también, la transmisión de la enfermedad aumenta”. Las semanas de medidas extremas han servido de entrenamiento para la sociedad en general. Hay costumbres diarias de ahora que antes no se realizaban. De manera correcta o incorrecta se están llevando adelante, señaló el referente de Salud Pública. Como ejemplo citó el obligatorio distanciamiento que se aplica para ingresar a los supermercados. “Esa es una situación que vamos practicando, capaz no lo hacemos bien seguramente pero tienen que quedar. Entonces en el futuro, cuando se inicie a flexibilizar las medidas, eso ya tienen que quedar. O sea así sea la fila de cuadras, tenemos que mantener eso que aprendimos. Ahí es donde cada uno tenemos que controlarnos y podremos lograr el éxito”. trasmisión sin Mascarilla Guardando la distancia de dos metros y haciendo uso de la mascarrilla, puede prevenirse el contagio de la enfermedad en un alto porcentaje. Un informe reciente detalla que si entre dos personas, una de ellas es portadora del Covid-19 y no cuentan con tapabocas y sin guardar la distancia de dos metros, es 100% la posibilidad de contagio. Si la persona sana utiliza el insumo de seguridad y la otra no, siendo asintomática, el riesgo es del 30%. Si la otra está con síntomas y la sana con mascarilla, la posibilidad se reduce al 5%. Si ambas utilizan tapabocas y guardan la distancia social, solo existe 1% de contraer la enfermedad. “Son los porcentajes que se manejan debido a la posibilidad del virus pueda llegar hasta la otra persona. Son medidas reales que han sido estudiadas”, mencionó. El uso de los tapabocas o mascarillas se ha convertido en una obligación para poder ingresar a algunos lugares como supermercados. También el transporte público ha impuesto dicha obligatoriedad, considerando que el Ministerio de Salud Pública ya ha admitido oficialmente la circulación comunitaria del virus.





Aconseja evitar saludo con el codo

Desde que se empezaron a tomar las medidas de prevención para evitar el contagio del Covid-19, se puso de moda el choque de codos para suplantar el apretón de manos o los abrazos.

Sin embargo, esta situación plantea otro tipo de riesgo, considerando que dicha parte del cuerpo está muy cerca de la parte del brazo recomendada para el estornudo o la tos.

El doctor Hernán Rodríguez, director de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública, señaló que lo mejor es evitar todo contacto físico. “Sabemos que uno puede portar el virus en su ropa o en su piel. El virus no entra a través de la piel ni aunque uno tenga heridas. Pero sabemos que se puede portar y transportar el virus de un lugar a otro”.

Recordó que el contagio puede darse a través de otros objetos contaminados o personas que son portadoras del virus. “Siempre es importante tener en cuenta todo eso, no para memorizar los protocolos sino para llevarlos a la práctica”



Se considera contacto estrecho si la persona está a menos de dos metros de distancia y mantiene contacto por más de dos minutos.



Si una persona está con síntomas respiratorios no debe estar en lugares donde hay circulación de gente. Debe estar aislada en su casa.



Debemos ir evaluándonos unos a otros como cumplimos las medidas y apuntar lo que está mal.

Hernán Rodríguez,

Enfermedades Transimisibles del MSP.