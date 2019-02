Advierten que vicepresidente se expone a un juicio político

Mencionó que el artículo 237 de la Constitución Nacional habla de la exclusividad de funciones de los miembros del Poder Ejecutivo. “Hay que dejar sin efecto esa nominación. Se expone a un juicio político. Así de simple”, dijo.

Insistió en que debatir sobre este tema justamente luego de que en todo el mandato de Horacio Cartes se criticó que las instituciones fueron objetos de manipulación, no le hace nada bien al Gobierno actual de Abdo Benítez.

Señaló que Velázquez debe pedir un dictamen a sus asesores y que allí se darán cuenta de que dejar sin efecto a esa función partidaria es lo correcto. “Meterse en un embrollo con la Constitución me parece innecesario”, expresó.

Por su parte, el doctor Jorge Seall, señaló que el vicepresidente de la República, se expone “a cualquier respuesta política”, tras su designación como delegado electoral en Ciudad del Este.

Acotó que la Constitución Nacional habla de la exclusividad de funciones de los miembros del Poder Ejecutivo. “Sería un capítulo parecido al de Nicanor, nuestra constitución es muy taxativa para los presidentes y vicepresidentes, dice ningún cargo público o privado”, expresó.

VELÁZQUEZ SE MANTIENE. Por su parte, el vicepresidente de la República ratificó ayer su viaje a Ciudad del Este para encabezar una comisión electoral que buscará una candidatura de consenso en Añetete de cara a las elecciones municipales. Afirmó que esta decisión no es irregular, luego de que el ex diputado Edmundo Rolón y otros dirigentes políticos dijeran que se estaría violando la Carta Magna.

“Yo no me voy como delegado, yo me estoy yendo a organizar mi movimiento, el movimiento Colorado Añetete, a los efectos de que tengamos un candidato de consenso, y nada más que eso. No soy ni delegado ni jefe de campaña ni nada”, aseveró Velázquez menoscabando las críticas en su contra.

De hecho, el propio vicepresidente fue quien publicó en su cuenta de Twitter que el jefe de Estado y líder de su movimiento, Mario Abdo Benítez, le pidió presidir la Comisión Electoral en CDE para las internas partidarias.

