Advierten que Asunción será inviable sin ley de capitalidad

De no existir una transferencia de fondos efectiva y sostenible para la Comuna capitalina por parte del Estado, Asunción será inviable en el próximo período de mandato municipal, advirtió ayer el intendente Mario Ferreiro, tras abandonar la Catedral Metropolitana, donde se celebró una misa por el aniversario fundacional de la Madre de Ciudades.

El jefe comunal indicó que de la antigua ley de capitalidad solo pudo acceder a la última de cinco cuotas de G. 20.000 millones que se otorgaron para paliar las deudas de los entes estatales con el Municipio.

Dijo que actualmente hay tres proyectos que buscan asegurar recursos a la institución municipal, los cuales serán analizados minuciosamente por la Dirección de Asesoría Jurídica, a cargo de Juan Carlos Ramírez Montalbetti, de manera a plantear modificaciones, si fuese necesario.

“Lo cierto es que el próximo intendente de Asunción ya no podrá sostenerse si no tiene una transferencia de fondos del Estado. Así se hace en todos los países. Será inviable la capital si no se cuenta con esos recursos”, insistió.

BLINDAJE. En otro momento, Ferreiro admitió que muchas personas tienen desconfianza de que ese dinero pueda ser utilizado para el pago de salarios del funcionariado comunal, pero apuntó en ese sentido que el mismo puede ser blindado en una cuenta especial. “Se puede blindar sin ningún problema y que solo se use para concretar obras”, acotó.

Finalmente, dijo que precisan del Gobierno para aportar recursos en la construcción de viviendas, ya que el Municipio solo es propietario de las tierras que servirán para el asentamiento de esas soluciones habitacionales en diferentes puntos de la ciudad.