Advierten sobre internas costosas y sangrientas si no hay unidad en ANR

“El Partido Colorado es una maquinaria electoral importantísima que funciona casi de manera perfecta cuando esa maquinaria está bien aceitada, y eso significa que en primer lugar hay unidad a nivel de cúpula y la maquinaria observa que la cúpula camina en un sentido unificado, cohesionado, y también cuando esa maquinaria electoral es aceitada económicamente hablando”, expuso el analista.

A pesar de que el partido decidió unirse para salvar al presidente del juicio político, el escenario es solo de fachada y la realidad es que existe gran división. “Eso podría repercutir en las disputas internas partidarias, lo que significa que si no llega a haber consensos y los candidatos internos van a elecciones sangrientas, sanguinarias, donde despliegan una cantidad importante de dinero y que en muchas ocasiones esas internas no se resuelven y dejan un tendal importante de heridos, eso hace que para las generales no lleguen con el poder suficiente para enfrentar a la oposición, que la mayoría de las veces es capaz de entender la situación y prefieren hacer consensos porque es la única forma de tener éxito frente al Partido Colorado”, comentó Pérez Talia.

El politólogo recordó que en 2015, el entonces presidente de la República Horacio Cartes, en un furibundo discurso, había dicho que iba a teñir de rojo todo el Paraguay. “El electorado tomó eso incluso como una afrenta y las elecciones municipales mostraron todo lo contrario, no solo no se tiñó de rojo el país sino que además, la oposición logró ganar en municipios importantes”, agregó.

Por tanto, dedujo, Abdo deberá tener resultados para que la ciudadanía pueda depositar su confianza en el partido de gobierno. “El presidente Abdo necesita obtener algunos resultados para que en estas elecciones de medio término, el electorado valore la posibilidad de volver a darle un voto de confianza al Partido Colorado, pero al mismo tiempo, en estas condiciones, con una unidad un tanto endeble en el partido, no parece ser el escenario ideal para que compitan de la mejor forma de cara a la oposición que en la mayoría de los casos podría presentar candidaturas de consenso”, vaticinó.

Actualmente, la ANR tiene el 76% de las gobernaciones, 52% de los diputados, 59% de las intendencias y el 50% de todos los concejales del país.

Varios referentes del cartismo consideran que será difícil para el partido ganar en las municipales del año próximo porque Abdo no da “señales” ni cambia a sus ministros.

Pérez Talia resaltó que la unidad será determinante para conocer lo que pasará con el Partido Colorado, y eso depende de la cúpula, ya que, como la mayoría de las agrupaciones latinoamericanas se organizan de arriba para abajo.



Marcos Pérez Talia,

politólogo.

254

municipios tiene en total el Paraguay, de los cuales, 30 se encuentran en el Departamento de Itapúa.



59%

del total de las intendencias se encuentran en poder del Partido Colorado tras las Municipales del 2015.



50%

del total de los concejales de las juntas municipales del país son colorados, luego de las elecciones del 2015.