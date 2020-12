Advierten grave manejo de demanda a Petropar y responsabilizan a Coscia

El desistimiento del sospechoso acuerdo de conciliación firmado por parte del procurador Sergio Coscia y el titular de Petropar, Denis Lichi, que establecía el pago de siete millones de dólares a la firma argentina Texos SRL, es considerado grave por la diputada Rocío Vallejo, debido a que no está fundamentado y deja dudas sobre lo que podría pasar o está pasando en el proceso judicial. Un grupo de ocho diputados ampliaron un pedido de informe a la Procuraduría ante las graves sospechas en el procedimiento.

La filtración a través de los medios de la referida conciliación abrió un abanico de sospechas de la existencia de un trasfondo oscuro, atendiendo a que se mantuvo en secreto y, aparentemente, ni el propio jefe de Estado estaba enterado.

Texos SRL arrastra un litigio desde el 2010, luego de que la petrolera estatal anuló una adjudicación para proveer combustibles de hasta setenta millones de dólares. En su momento, esta adjudicación fue motivo de escándalo, debido a que la empresa había sido tildada de maletín, teniendo en cuenta que solo contaba con un patrimonio de tres mil dólares, no tenía otros documentos respaldatorios exigidos, pero aún así, llamativamente, la UOC de Petropar de entonces igual la habilitó para competir y ser adjudicada en la licitación.

La empresa primero demandó en la Argentina, donde finalmente no prosperó y actualmente está en curso un proceso en el Juzgado en lo Civil, una acción que reclama el pago por daños y perjuicios que le acarreó el hecho de haberse anulado la adjudicación.

Coscia y Denis nunca informaron sobre este acuerdo firmado el pasado 2 de diciembre. Luego de que cobrara estado público y se produjeran lluvias de críticas, el procurador anunció que lo dejó sin efecto, aun cuando lo consideraba beneficioso.

GRAVE. La diputada Vallejo sostuvo que, definitivamente, este caso es muy grave y no se termina sencillamente con el retroceso de Coscia.

Apuntó que se está repitiendo la historia, teniendo en cuenta que Texos había sido adjudicado, luego lo anularon y ahora se hizo un acuerdo, pero que de nuevo se deja sin efecto.

Puntualizó que el tema central es que si era beneficioso el acuerdo, Coscia y Petropar debieron presentar y mostrar públicamente a la ciudadanía los argumentos que la respaldaban y no mantenerlo en secreto. “Es muy raro todo esto”, advirtió. Insistió en que debe dar explicaciones porque en el acuerdo siquiera se establecen en forma clara los hechos y el proceso que se fue dando. “Coscia tiene que explicar y no huir. Voy a seguir investigando, esto no se acaba con el retiro del acuerdo”, subrayó.

PEDIDO. Por otra parte, un grupo de diputados de la multibancada opositora presentaron una ampliación de pedido de informe a la Procuraduría, acerca de la intervención del abogado, donde informe cuál fue la actuación específica y concreta del abogado Abel Germán Ávalos y quiénes formaron parte de la negociación para el acuerdo extrajudicial.