Adultos mayores del Cream se suman a lucha contra cáncer

Tocate para que no te toque. Con este lema se lleva adelante la campaña de lucha contra el cáncer de mamas.

Los abuelitos se suman de esta manera a la campaña de concienciación emprendida a nivel mundial acerca del #cánderdemama, que tiene como objetivo sensibilizar y concienciar sobre la importancia de la prevención y la detección precoz de esta patología, que afecta con mayor incidencia a mujeres de entre 40 y 60 años.

Ataviados con remeras rosas y el lazo del mismo tono, los adultos mayores escucharon atentamente las charlas.

Incluso, una de las internas, María Aquino, de 72 años, compartió su experiencia: “Mi testimonio es que estoy viva, le agradezco a Dios (...). No hay que tener miedo, hay que vencer el miedo y darle importancia a los exámenes”, dijo la mujer al mencionar que padeció el mal cerca de los 60 años, “a los 55 me detectaron cáncer de mamas y a los 59 me sacaron el pecho”, recordó.