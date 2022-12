Aduanas pide detener el “microsubsidio” a los combustibles

“Eso es porque se está reduciendo a apenas G. 430 por litro el impuesto selectivo al consumo del diésel y nafta común, cuando hace 20 años era de G. 610. Es decir, se cobra mucho menos hoy que hace 20 años”, resaltó Fernández.

Dijo que lo que representa un “microsubsidio” para una persona o para un individuo para el análisis macro tiene un impacto muy fuerte, termina cayendo drásticamente la participación del combustible en la recaudación aduanera.

Según los datos de la DNA, de febrero, momento en que empezó a regir la medida, hasta noviembre de este año ya se dejó de recaudar unos G. 513.485 millones, es decir unos G. 46.680 millones al mes.

La recaudación del 2021 fue de G. 2 billones 318.000 millones y la del 2022 fue de G. 1 billón 804.000 millones con una diferencia de G. 513.485 millones menos.

“La verdad que es un micro subsidio, son G. 250 lo que se le resta al impuesto y finalmente eso no afecta al precio final y multiplicado por la cantidad de combustible, el microsubsidio no le ayuda mucho porque los emblemas no bajan los precios y en materia de recaudación está impactando y eso puede traer complicaciones en materia de financiamiento presupuestario”, advirtió.

Fernández mencionó que por el momento estas cifras no impactan en la recaudación anual porque se acumularon meses consecutivos de superávit en la recaudación, pero que desde hace tres meses se empatando e incluso estando por debajo de lo que fue el año pasado por el efecto, principalmente de la baja en el impuesto.

Recordemos que el acuerdo del Gobierno y el sector privado se dio ante la alza de precios.

El Ejecutivo determinó reducir el ISC del diésel y nafta, mientras que el sector privado redujo su utilidad en G. 100.



Para el director de la Aduanas, Julio Fernández, el Poder Ejecutivo ya no debe prorrogar la reducción del impuesto selectivo al consumo por atentar contra el financiamiento presupuestario



2,318

billones de guaraníes fue la recaudación de la Dirección de Aduanas en el 2021 en los combustibles.



1,804

billones de guaraníes es lo que recaudó hasta noviembre de este año la Aduanas en el rubro de combustibles.