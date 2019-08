Aduanas no repetiría el billón de ingresos

En agosto de 2018, Aduanas había alcanzado poco más del billón de guaraníes de recaudación (G. 1.018.879.538.424). De acuerdo con el promedio de recaudación que está registrado ese mes, es muy difícil que llegue a alcanzar este mismo monto o el billón.

Hasta ayer al mediodía, la recaudación superó los 453 mil millones de guaraníes, cifra que da un promedio diario de 41 mil millones de guaraníes. A la institución le quedan solo diez días más para recaudar y de mantener este promedio de ingresos solo estaría superando, a lo sumo, los 900 mil millones de guaraníes.

El titular de la DNA, Julio Fernández, dijo ayer que se debe tener en cuenta que este mes tendrán un día menos de recaudación por el feriado del 15 de agosto respecto al año pasado.

Aún con la tendencia que está teniendo en los ingresos y lo que resta del mes, apuntó que podrían llegar a acercarse al billón. “Tenemos un día menos que el año pasado para recaudar, pero creo que igual podríamos acercarnos al billón. Tengo fe de que llegamos”, enfatizó.

Fernández apuntó, no obstante, que según el cálculo que tienen en la institución, el promedio de recaudación diaria es de 44 mil millones de guaraníes. Igualmente, no respondió si la crisis política está teniendo o no efecto en las recaudaciones.