Adolescente denunció acoso sexual durante estudio médico

“Me pide que me quite mis aros y cadena... me pidió que me quite la ropa y me quedé en ropa interior... Me dijo que le preocupa porque parece que tengo chillido en el pecho, en el cual él me toca la parte del pecho, diciéndome que inhale y exhale”, relata la menor en su red social.

Ya después el funcionario fue tocando sus partes bajas, preguntándole si sentía alguna molestia. “Me hace un lado mi ropa interior y me seguía palpando mis partes y en todo ese momento me decía que inhale y exhale para saber dónde tenía el dolor. Luego me pide que apoye mis piernas y que abra de a poco, preguntando si tenía dolor y tocando mis partes”, describe. Luego de eso recién inició el estudio.

Al salir del nosocomio, dijo la joven, junto a su madre consultaron si el procedimiento era el correcto y preguntaron los datos del sospechoso. Con eso, fueron a realizar la denuncia en la Comisaría 12ª de Asunción por acoso sexual. En el caso, ahora debe asignarse fiscal para la investigación.

Desde el sanatorio emitieron un comunicado, mencionando que el hombre trabajaba de manera tercerizada y, según fuentes, ya fue apartado del cargo.