Admiten ilegalidad e incurren en arbitrio para cambio en JEM

La crítica posteriormente fue apuntada hacia el diputado de Honor Colorado Derlis Maidana, quien admitió que se priorizaron los motivos políticos, reconociendo que no había un sustento legal siendo que actualmente preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, una de las más importantes de esta institución legislativa.

La diputada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Celeste Amarilla, manifestó que se trata de una irregularidad

“Es normal en ellos (los colorados) sobre todo en el cartismo. Si pretendieron violar la Constitución, incumplir una ley para ellos es normal. Más grave es que algunos liberales acompañaron. Una cosa es acordar una mesa directiva, eso es normal en una institución ciento por ciento política. Los acuerdos y las negociaciones son la base incluso para sancionar las leyes. Pero no se puede acordar violar una ley. Estoy completamente en contra y disgustada con eso”, afirmó.

Igualmente, consideró que Maidana ya no puede seguir al frente de la comisión y anunció que pedirá su renuncia, alegando que no puede primar lo político ante lo legal. “Es grave, pero tiene su atenuante dependiendo de quién proviene. Creo que este hecho demostró que Maidana no está suficientemente preparado para el cargo de presidente de la comisión constitucional y creo que no puede seguir al frente de esa comisión después de esto. No puede presidir una comisión encargada del control del cumplimiento constitucional, encargada de velar por que ninguna ley sancionada por la Cámara viole la Constitución. Una persona que considera que lo político está por encima de la ley. Es absurdo y se contrapone absolutamente con su cargo”, sentenció.

Romero Roa fue destituido tras un acuerdo político considerado ilegal por lo que presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. El argumento es que ese cargo tiene una duración de cinco años y la única vía para su remoción es el juicio político, donde se deben exponer causales, y no una mayoría simple en una sesión.

Por su parte, el diputado del PLRA, Celso Kennedy, explicó que un representante ante el JEM solo puede ser removido del cargo si pierde o termina cumplido el plazo de su investidura. “Inamovible es la garantía en el Poder Judicial”, recalcó.

Para el diputado de Honor Colorado Walter Harms, la situación es simple. Para explicar recordó el caso de Julio Javier Ríos que fue removido del cargo con el mismo procedimiento. “Romero Roa no antepuso ninguna queja en ese entonces. Él votó por esa remoción y firmó la comunicación a la Corte y al JEM sobre la remoción de Ríos, es muy clara la jurisprudencia en ese sentido, no debería quejarse si fue parte en aquella oportunidad, conoce perfectamente el mecanismo”, aseveró Harms.

Señaló que no hay duda sobre el punto ya que es una potestad de la Cámara designar a sus representantes y si hay antecedentes.

En tanto que Romero Roa reconoció que existieron efectivamente esos antecedentes pero que luego la Corte se pronunció sobre la inconstitucionalidad, por tanto, no se puede repetir el error.

Acuerdo. El pacto cartoliberal que significó la reelección de Pedro Alliana al frente de la Cámara de Diputados, la destitución de Romero Roa y posterior designación de Rivas, incluyó también cargos en mesa directiva para liberales.

Las conversaciones se dieron en torno también de la distribución de las comisiones y en ese marco el objetivo es que Maidana permanezca en Constitucionales.