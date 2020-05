Adjudicación antes de evaluación sería algo “altamente irregular”

Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, explicó que los pasos en los procesos de compra de las entidades públicas deben seguir necesariamente el orden establecido y que no puede haber un escenario de adjudicación antes de una evaluación de ofertas. Esta es ahora la principal duda que se instala sobre lo realizado en el Ministerio de Salud Pública, en el marco de la fallida adquisición de camas e insumos para la lucha contra el Covid-19, que tuvo como adjudicadas a las firmas Imedic SA y Eurotec SA.

“De ninguna manera se puede firmar contrato o anticipo antes de la evaluación. Sin prejuzgar en este caso (de Salud) que todavía está siendo motivo de investigación en nuestras oficinas, no se puede, de ninguna manera, pensar en firmar un contrato o adjudicación antes de que termine la evaluación. La evaluación es el reporte administrativo que contrasta lo presentado como una oferta con lo requerido en el pliego de bases y condiciones es la base para la adjudicación, no importa cuál sea el procedimiento, no importa si el mismo es estándar o por vía de la excepción, primero viene la evaluación, luego la adjudicación y luego el contrato”, refirió Seitz en una entrevista concedida a Monumental AM 1080. Las interrogantes surgen luego de que Pedro Adrián Santander, de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud, asegurara que Pablo Lezcano, ex responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), le urgió –el 6 de abril pasado– formalizar un acuerdo ya finiquitado, a pesar de que el mismo debía ser todavía evaluado por los asesores. Lo llamativo es que el contrato, según los datos que se manejan del proceso, ya se había firmado dos días después de la apertura de sobres; es decir, el 3 de abril, mismo día en que se dio la adjudicación, mientras que el informe de evaluación supuestamente se culminó el 2 de abril. SISTEMA DE ALTO RIESGO El director de Contrataciones Públicas reconoció que el mecanismo de las compras vía excepción bajo argumento de una urgencia impostergable –que ya fue modificado– aumentaba “enormemente el riesgo” por sus características. “No se puede tener una trazabilidad cierta, con fecha cierta, de muchos documentos, no se puede ir controlando etapa a etapa y lo que recibe no solamente la DNCP, sino todos los órganos de control, es un paquete cerrado de actuaciones sobre el cual no queda otra cosa que hacer sino controlar a posteriori”, señaló. Indicó que la burocracia en el sistema de adquisiciones del Estado lo que busca precisamente es “que cada paso que debe preceder al otro tenga una constancia y una trazabilidad” y que de esta manera ”no se puedan hacer jugadas de predatar o posdatar documentos”. Por otra parte, Seitz expresó tajantemente: “Si se llegase a detectar que un informe de evaluación fue confeccionado luego de un informe de adjudicación, eso sería altamente irregular”. El caso todavía está siendo evaluado por Contrataciones Públicas.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



PROCESO. Titular de la DNCP asegura que pasos en contratación responden a un orden inalterable.



FISURA. Vía de excepción por urgencia dificulta el control y la “trazabilidad cierta” de las fechas.



85.220

millones de guaraníes es lo que iban a cobrar en total Imedic y Eurotec. Salud acabó rescindiendo el contrato.