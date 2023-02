ADEC: Sanción causa dudas, pero también oportunidad

Este es el análisis que hizo Gloria Ayala Person, titular de la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), respecto a la polémica que involucra al ex presidente de la República, que fue sancionado por los EEUU debido a supuestos hechos de corrupción e inclusive vínculos con el terrorismo. “Corrupción existe en todo el mundo, lo que no debe existir es la impunidad, que son cosas diferentes. En ese sentido, estamos ante una oportunidad de mostrar seriedad como país y el compromiso de nuestras autoridades para aplicar las medidas que correspondan”, sostuvo.

Respecto al anuncio realizado por el Grupo Cartes, de la salida accionaria del ex jefe de Estado de las empresas que forman parte del conglomerado, Ayala aseguró que no se trata de algo sencillo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, no podría producirse una operación con algún actor extranjero ante las circunstancias generadas por la medida de EEUU. “Evidentemente sencillo o fácil no va a ser (cesión o venta de acciones) si alguien quiere comprar, imagino que va a haber una lupa bastante interesante sobre el origen de fondos y certificado de ingresos (...). Además, si no puede realizar operaciones internacionales no serían inversionistas extranjeros los que podrían acceder a esta compra de acciones y dentro de nuestro país habría que ver quiénes tendrían la capacidad y además el interés en adquirir esos paquetes accionarios”, dijo.

Finalmente, la presidenta de ADEC indicó que, más allá de la situación que envuelve al ex mandatario, lo que Paraguay precisa es contar con “hombres y mujeres valientes, con valores íntegros, ideas e ideales, con habilidad, coraje y capacidad para crear riqueza de manera honrada y en un entorno donde se respeten la ley, las normas de convivencia, la ética en los negocios y el trabajo digno y decente”.



Teresa Gaona, presidenta de la Asociación de Bancos y Financieras (Abafi), explicó que el caso que involucra al ex presidente Cartes y a sus empresas genera todavía mucha incertidumbre y que las medidas a ser adoptadas por parte del grupo relacionado con el ex jefe de Estado serán determinantes para saber el impacto real que tendrá la medida de EEUU. “Los sujetos obligados, en esta etapa, deberían estar realizando la debida diligencia de clientes con personas y empresas relacionadas con el citado grupo, con quienes tienen productos y servicios activos”, manifestó en contacto con este medio.



